Макрон и Путин проведут видеоконференцию

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По словам сотрудника администрации президента Франции, переговоры запланированы на вторую половину дня и пройдут в формате видеоконференции.

«Президент Франции считает, что важно рассматривать вместе с Россией целый ряд сложных проблем», — пояснил представитель Елисейского дворца.

Он отметил, что в ходе переговоров планируется обсудить «дальнейший прогресс в урегулировании кризисов, в частности, на Украине», «вопросы обеспечения стратегического равновесия», Ливию, Иран, а также распространение коронавируса.