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Путин и Макрон обсудят Украину по видеосвязи 

Алиса Селезнёва и ещё 6 15 минут назад
Макрон и Путин проведут видеоконференцию
Фото: РИА Новости
Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным 26 июня планирует обсудить ряд вопросов «обеспечения стратегического равновесия». Об этом со ссылкой на Елисейский дворец сообщает ТАСС.
По словам сотрудника администрации президента Франции, переговоры запланированы на вторую половину дня и пройдут в формате видеоконференции.
«Президент Франции считает, что важно рассматривать вместе с Россией целый ряд сложных проблем», — пояснил представитель Елисейского дворца.
Он отметил, что в ходе переговоров планируется обсудить «дальнейший прогресс в урегулировании кризисов, в частности, на Украине», «вопросы обеспечения стратегического равновесия», Ливию, Иран, а также распространение коронавируса.
«Рамблер» писал, что ранее Эммануэль Макрон оценил инцидент между фрегатами Турции и Франции, подчеркнув, что он демонстрирует смерть мозга НАТО.
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Политика , В мире , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , НАТО , ИТАР-ТАСС , Франция
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