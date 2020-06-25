Некоторые территории бывшего СССР и территории некоторых других стран могут войти в состав России . Об этом, как сообщает «Ура.ру», заявил писатель Захар Прилепин

Он отметил, что 20 миллионов россиян остались за пределами России после распада Советского Союза, и выразил уверенность, что в настоящее время их гражданские права не соблюдаются в полной мере, например, их дети не могут учиться в русских школах.

Писатель высказал мнение, что лишенные прав россияне готовы к тому, чтобы территории, на которых они живут, были присоединены к России, и ее власти обязаны им помогать.

По его словам, если от 75% населения той или иной территории проголосует на референдуме за присоединение к России, то ее власти должны сделать все возможное для осуществления демократического выбора соотечественников.