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К России могут быть присоединены новые территории 

Артём Кульша 14 минут назад
Некоторые территории бывшего СССР и территории некоторых других стран могут войти в состав России. Об этом, как сообщает «Ура.ру», заявил писатель Захар Прилепин.
Он отметил, что 20 миллионов россиян остались за пределами России после распада Советского Союза, и выразил уверенность, что в настоящее время их гражданские права не соблюдаются в полной мере, например, их дети не могут учиться в русских школах.
Писатель высказал мнение, что лишенные прав россияне готовы к тому, чтобы территории, на которых они живут, были присоединены к России, и ее власти обязаны им помогать.
По его словам, если от 75% населения той или иной территории проголосует на референдуме за присоединение к России, то ее власти должны сделать все возможное для осуществления демократического выбора соотечественников.
В начале июня, как сообщал «Рамблер», бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что на Украине подошла к концу национальная идея об освобождении Крыма. Он объяснил это тем, что власти страны начали обсуждать вопрос поставок воды на полуостров.
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Политика , Видео , Общество , Захар Прилепин , Павел Климкин
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