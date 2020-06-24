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Статья Путина о Второй мировой зацепила Германию 

Lenta.ru и ещё 1 41 минуту назад
Статья президента России Владимира Путина о Второй мировой войне зацепила Германию. Как рассказал российский посол в Берлине Сергей Нечаев, материал активно обсуждается немецкими властями, пишет РИА Новости.
«Мы это видим, мы это фиксируем, мы будем это, разумеется, анализировать», — сказал дипломат, отметив, что это важная и своевременная статья, позволяющая взглянуть на совместную, предвоенную и военную истории. Кроме того, Нечаев подчеркнул необходимость сделать все для того, чтобы эту историю невозможно было фальсифицировать.
Важным моментом статьи, по его словам, является подчеркивание совместной ответственности перед будущими поколениями и необходимость прилагать усилия для того, «чтобы не допускать этих трагедий».
Статья Владимира Путина «Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны» для американского журнала The National Interest была опубликована 18 июня. В ней российский лидер в том числе обратился к постоянным членам Совета Безопасности ООН — США, Великобритании, Китаю и Франции, выразив надежду на скорое проведение саммита лидеров «пятерки». Путин подчеркнул, что мировые державы могут и должны доверять друг другу, чтобы ответить на современные вызовы: пандемию коронавируса, ситуацию в мировой экономике и защиту окружающей среды.
Путин назвал предателей времен Второй мировой
После публикации директор Департамента национальной безопасности канцелярии премьер-министра Польши Станислав Жарын заявил, что Путин уже неоднократно пытался представить ложную картину Второй мировой войны.
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Политика , Видео , Сергей Нечаев , Владимир Путин , Совбез ООН , РИА Новости , The National Interest , Германия
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