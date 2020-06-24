«Почему говорят о новой войне»

21 июня на канале «Россия 1» вышел документальный фильм. В нем Владимир Путин признался, что в кругу семьи он очень простой человек, и так же пытается вести себя с народом, вникать во все его проблемы. Но, кроме того, президент РФ сказал, что Конституция СССР, по его мнению, была не досконально прописана, и это позволило бывшим республикам выйти из Союза «с огромным количеством российских земель». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков попытался оправдаться, мол, это заявление не означает, что Россия имеет территориальные претензии к соседям. Однако в сети уже предсказывают начало новой войны.

«Апостроф» попросил прокомментировать это скандальное заявление президента РФ эксперта по вопросам внешней политики Международного центра перспективных исследований Николая Капитоненко

— В речи Путина привлекает внимание три момента. Во-первых, для России очень важно продолжение виденья, которое было во Вторую мировую войну, и спекуляции на всем, что ее окружало. Это часть концепции «русского мира», одна из самых важных ее мифологем. Поэтому слова Путина о том, кто и что у России позабирал или кому что Россия дала, какую территорию помогла собрать — я рассматриваю в основном в этом ключе.

Второй момент касается российской конституционной реформы. Я считаю, что изначально это была неплохо заблаговременно продуманная попытка провести передачу власти в России — растянуто во времени, чтобы максимально сохранить государственный механизм после ухода Путина. Я не рассматривал поправки к Конституции РФ, когда они только возникли, как механизм оставить Путина при власти — элиты понимали, что сложный период перехода власти все равно нужно будет пройти, не важно — чуть раньше, или чуть позже. Но кризисные явления в экономике, нестабильность с нефтью и все остальное привело к тому, что планы немного поменялись.

Сейчас же Путину кажется, что если он останется при власти, то это будет более безопасно для страны, что система работает только благодаря ему. Он не одинок в подобных мыслях — все тоталитарные лидеры, которые долго правят, рассуждают подобным образом, особенно в такой сложной стране, как Россия. Путин не может не видеть, сколько вызовов существует. И возможно, он действительно думает, что, кроме него, никто не справится. Учитывая то, как часто он об этом говорит, для него сейчас это проблема номер один. Но ни конституционная реформа, ни разговоры о соседях не являются прелюдией для новой войны.

По поводу третьего момента — что Россия на кого-то нападет, то я с 2015 года считаю, что вероятность этого крайне низка. Россия достигла желаемых целей с помощью агрессии против Украины. Также в 2015 году ей показали, насколько дорого будет стоить следующая попытка использовать военную силу для урегулирования конфликтов с соседями — и в Москве это поняли. Я думаю, из всех «серьезных» людей в России практически никто не выступает за новую «победоносную» войну, понимая, что она будет слишком дорогой, слишком затянутой и не принесет ничего хорошего.

Да и кандидатов на новую российскую агрессию не так много — Украина, Белоруссия. Страны Балтии — члены НАТО , россияне на них никогда не нападут. В Белоруссии сложная ситуация — там они будут действовать, скорее, не силовыми методами, а с помощью агентуры. С Украиной воевать нет смысла, потому что россияне перестали воспринимать Украину как поле битвы за умы, симпатии. В какой-то момент кремлевская элита поняла, что Украина в целом потеряна, бороться за нее они не захотели — это было бы дорого и бессмысленно. Значит, нужно было минимизировать риски, исходящее от Украины. Крым отобрали и превратили в военную базу — эта миссия выполнена. Потенциал востока Украины ослабили — создали квази-республики и создали проблему для Украины, которая серьезно ослабляет нас на годы вперед. Собственно, геополитические задачи против Украины Россия более-менее выполнила. Я не вижу целей, чтобы Кремль начал воевать с нами.

Заявления в духе «от нас с багажом ушли» — это часть кремлевской мифологии, Путин воспроизводит официальную позицию. Это делается для российской аудитории. Это слова не для нас и даже не для Запада. Путин еще раз напоминает своему народу, как Россия видит историю и нынешнюю международную ситуацию.