Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата 

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Российский лидер посетил Александровский сад вместе с главами государств, которые прибыли в Москву на мероприятия в честь 75-летия Победы.

Путин с главами государств, которые прибыли в Москву на мероприятия в честь 75-летия Победы, возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

После этого они минутой молчания почтили память павших за Победу. Далее прозвучал гимн Российской Федерации.

После официальной части их ждет праздничный прием в Кремле.