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Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата 

ТК «Звезда» и ещё 8 58 минут назад
Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Российский лидер посетил Александровский сад вместе с главами государств, которые прибыли в Москву на мероприятия в честь 75-летия Победы.
Путин с главами государств, которые прибыли в Москву на мероприятия в честь 75-летия Победы, возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.
После этого они минутой молчания почтили память павших за Победу. Далее прозвучал гимн Российской Федерации.
Среди зарубежных гостей были президент Абхазии Аслан Бжания, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, Молдавии Игорь Додон, Сербии Александар Вучич, Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.
После официальной части их ждет праздничный прием в Кремле.
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Политика , Кавказ , СНГ , Анатолий Бибилов , Игорь Додон , Аслан Бжания , Шавкат Мирзиеев , Сооронбай Жээнбеков , Эмомали Рахмонов , Александр Лукашенко , Александар Вучич , Москва
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