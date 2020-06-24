Путин обратился к ветеранам с просьбой

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Путин попросил ветеранов не вставать во время его выступления на параде Победы 

Lenta.ru 31 минуту назад
Президент России Владимир Путин попросил ветеранов не вставать во время его выступления на параде Победы. Момент попал на видео, его опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.
На кадрах видно, что в момент, когда Путин подходит к трибуне, ветераны начинают вставать. В этот момент президент жестом показывает им, чтобы они остались сидеть на своих местах.
Парад в честь 75-летнего юбилея Победы советского народа в Великой Отечественной войне начался на Красной площади в Москве в 10:00. Парад принял министр обороны Сергей Шойгу. Всего в параде примут участие свыше 14 тысяч военнослужащих, 234 единицы исторической и современной наземной военной техники и 75 летательных аппаратов. На мероприятии присутствуют главы Белоруссии, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии и Абхазии. Также на парад приехали председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев, глава ЕЭК Михаил Мясникович и генсек ОДКБ Станислав Зась.
Из-за ситуации с пандемией коронавируса традиционный парад Победы 9 мая отменили. В конце прошлого месяца президент России Владимир Путин поручил провести мероприятие 24 июня — по его указу этот день объявлен выходным.
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Комментарии 2
Политика , Видео , Сергей Шойгу , Сергей Лебедев , Дмитрий Смирнов , Михаил Мясникович , Владимир Путин , Евразийская экономическая комиссия
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