Путин выступил с обращением на Красной площади 

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Глава государства призвал помнить о том, что на советский народ пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом и именно народ СССР смог победить «тотальное зло»

Президент РФ Владимир Путин на параде Победы на Красной площади выступил с обращением. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства призвал помнить о том, что на советсвкий народ пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом и именно народ СССР смог победить «тотальное зло».

«Невозможно представить будущее мира, если бы на его защиту не встала Красная армия», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что необходимо беречь и отстаивать честную правду о Великой Отечественной войне.