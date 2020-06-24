Путин выступил с обращением на Красной площади 

Глава государства призвал помнить о том, что на советский народ пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом и именно народ СССР смог победить «тотальное зло»
Президент РФ Владимир Путин на параде Победы на Красной площади выступил с обращением. Об этом сообщает ТАСС.
Глава государства призвал помнить о том, что на советсвкий народ пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом и именно народ СССР смог победить «тотальное зло».
«Невозможно представить будущее мира, если бы на его защиту не встала Красная армия», — сказал Путин.
Он подчеркнул, что необходимо беречь и отстаивать честную правду о Великой Отечественной войне.
Путин и зарубежные гости парада следят за ним на трибуне на Красную площади. Среди гостей — президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомат Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Молдовы Игорь Додон, Сербии Александар Вучич, Узбекистана Шавкат Мирзиеев.