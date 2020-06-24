В Крыму ответил на заявления Украины о «долгах» России

Ранее замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Москва якобы должна Киеву за аренду военно-морских баз в Крыму несколько сотен миллионов долларов, которые не выплачивались после воссоединения полуострова с Россией

По мнению Бальбека, требования украинской стороны преодолели "порог здравомыслия".

"Где это видано, чтобы флот, базирующийся на своей территории, платил за стоянку другому государству? Украинский политик сильно погорячился, требуя от нас деньги за стоянку флота в Крыму, который Украине не принадлежит уже шесть лет", — подчеркнул депутат.

Парламентарий также добавил, что Москва полностью выполнила обязательства перед Киевом по аренде до марта 2014 года, когда Крым вновь стал территорией России.

Леонид Кучма. После распада Советского Союза Черноморский флот остался в составе Вооруженных сил России, несмотря на претензии со стороны Киева. Окончательно вопрос урегулировали в 1997 году в рамках "Большого договора" о дружбе и сотрудничестве, который подписали президенты Борис Ельцин

В состав договора вошли три документа, регулировавшие параметры раздела Черноморского флота, условия его пребывания на территории Крыма и финансовые вопросы, связанные с базированием.

В 2010 году главы двух государств подписали Харьковские соглашения о продлении аренды баз для кораблей Черноморского флота в Крыму на 25 лет с 2017 года.

После возвращения Крыма в 2014 году российская сторона заявила о прекращении действия всех четырех документов.