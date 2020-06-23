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Сенатор выдвинул встречные требования к Украине за Крым 

News.ru 34 минуты назад
Сенатор выдвинул встречные требования к Украине за Крым
Фото: РИА Новости
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в ответ желание украинских властей потребовать с России долг за базирование Черноморского флота в крымском регионе, предложил спросить с Киева за «разграбление Крыма».
Ранее замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Москва должна ежегодно выплачивать Киеву $100 млн за базирование в Крыму Черноморского флота РФ, как это было до вхождения полуострова в состав России. По его мнению, «попытка оккупации» Крыма не отменяет договора об аренде.
Как сообщает РИА Новости, Цеков считает такие заявления политической авантюрой. Он напомнил, что Крым вернулся в состав России законным путём и сейчас флот находится там по праву.
Сегодня стоит ставить вопрос о взыскании ущерба за период разрушения и разграбление Крыма во времена нахождения в составе Украине, — заявил Цеков.
Он добавил, что по предварительны подсчётам, убытки от пребывания Крыма в составе Украины составляют более двух трлн рублей.
Крым стал российским регионом после проведённого в 2014 году референдума, в ходе которого более 97 процентов граждан высказались за присоединение к РФ. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Как ранее писал NEWS.ru, глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Арбитражный суд Гааги подтвердил свою юрисдикцию рассматривать иск Украины к России в части Азовского моря и Керченского пролива, а также похищения природных ресурсов.
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Комментарии 1
Политика , Вадим Пристайко , Сергей Цеков , МИД , Совет Федерации , Киев , Москва , Республика Крым
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