Сенатор выдвинул встречные требования к Украине за Крым 

Ранее замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Москва должна ежегодно выплачивать Киеву $100 млн за базирование в Крыму Черноморского флота РФ, как это было до вхождения полуострова в состав России. По его мнению, «попытка оккупации» Крыма не отменяет договора об аренде.

Как сообщает РИА Новости, Цеков считает такие заявления политической авантюрой. Он напомнил, что Крым вернулся в состав России законным путём и сейчас флот находится там по праву.

Сегодня стоит ставить вопрос о взыскании ущерба за период разрушения и разграбление Крыма во времена нахождения в составе Украине, — заявил Цеков.

Он добавил, что по предварительны подсчётам, убытки от пребывания Крыма в составе Украины составляют более двух трлн рублей.

Крым стал российским регионом после проведённого в 2014 году референдума, в ходе которого более 97 процентов граждан высказались за присоединение к РФ. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.