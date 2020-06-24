Минтруд оценил расходы на новое детское пособие 

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что на единовременную выплату на детей до 16 лет будет направлено более 274 миллиардов рублей.

23 июня президент Владимир Путин анонсировал, что россияне в июле получат единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на детей до 16 лет. Позже глава государства подписал указ о новой единовременной выплате.

«Всего в нашей стране свыше 27 миллионов детей в возрасте до 16 лет. На финансирование выплат на детей этого возраста будет направлено более 274 миллиардов рублей», — сообщил Котяков, его слова цитирует РИА «Новости».

По его словам, для получения выплаты не требуется подавать заявление: средства будут перечислены родителям, которые уже получили ежемесячные выплаты на детей до трех лет или единовременную выплату на детей в возрасте от трех до 16 лет на основании данных, которые имеются в распоряжении ПФР . Выплаты будут перечисляться с 1 июля.

Для тех родителей, кто еще не получил такие выплаты на детей до трех и от трех до 16 лет, возможность подачи заявления сохраняется до 1 октября. В этом случае ранее введенные выплаты и новая единовременная выплата будут перечислены единой суммой.