Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вучич и Путин обсудили ситуацию в Косове и на Балканах 

ТАСС и ещё 2 32 минуты назад
Вучич раскрыл детали встречи с Путиным
Фото: РИА Новости
Президент Сербии Александар Вучич, прибывший в Москву на торжества по случаю 75-й годовщины Победы, обсудил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию в Косове и Метохии и обстановку на Балканах.
"Мне было очень важно услышать позиции и анализ президента Путина, у нас была сердечная и добрая встреча. Мы разговаривали обо всех ключевых вопросах, ситуации в Косове и Метохии, регионе, ситуации в мире, экономическом сотрудничестве. Благодарю президента за теплое гостеприимство", — написал Вучич во вторник в своем Twitter.
Ранее Путин на встрече c Вучичем поздравил его с победой Сербской прогрессивной партии на парламентских выборах. Президент РФ тепло поприветствовал своего собеседника и поблагодарил его за то, что тот приехал на торжества, связанные с Победой в Великой Отечественной войне и на военный парад. Путин отметил, что страны активно и небезуспешно сотрудничали в области борьбы с коронавирусной инфекцией, продолжают инвестиционную деятельность, развивают отношения по всем направлениям, включая и вопросы безопасности, борьбы с современными угрозами, не только пандемией, но и такими, как организованная преступность, терроризм, работают в области военного сотрудничества, в сфере военного взаимодействия. Кроме того, идет развитие взаимоотношений в сфере культуры и образования.
Правящая Сербская прогрессивная партия, лидером которой является Вучич, победила на парламентских выборах в стране с результатом 63,4%.
Видео дня. «Довела мужика»: Харламов и Асмус разводятся
ТАСС: последние новости
Яровая: обращение Путина говорит о реализации госполитики заботы о семье и человеке Яровая: обращение Путина говорит о реализации госполитики заботы о семье и человеке Песков заявил, что Россия понимает тех лидеров, которые не смогут приехать на парад Победы Песков заявил, что Россия понимает тех лидеров, которые не смогут приехать на парад Победы Умер бывший член Совфеда Евгений Тарло Умер бывший член Совфеда Евгений Тарло
Комментарии
Политика , Владимир Путин , Александар Вучич , Москва , Сербия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«У мужчин основная цель — поиметь вас»
«У мужчин основная цель — поиметь вас»
Избивших беременную женщину раздели и выпороли
Избивших беременную женщину раздели и выпороли
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
«Вонзил ногти мне в колено и пригрозил войной»
«Вонзил ногти мне в колено и пригрозил войной»
Видео
Пес остановил пассажирский поезд на железной дороге и попал на видео
01:44
Пес остановил пассажирский поезд на железной дороге и попал на видео
Опубликовано видео авиакатастрофы в Одессе
00:15
Опубликовано видео авиакатастрофы в Одессе
Встреча туристов с диким медведем попала на видео
01:06
Встреча туристов с диким медведем попала на видео
Протестующие попытались свалить памятник бывшему президенту и попали на видео
00:39
Протестующие попытались свалить памятник бывшему президенту и попали на видео
Соседи перенесли трехэтажный дом на руках и попали на видео
00:45
Соседи перенесли трехэтажный дом на руках и попали на видео
Летно-тактическое учение экипажей Ту-22МЗ попало на видео
01:00
Летно-тактическое учение экипажей Ту-22МЗ попало на видео
Армия Войска
Опубликовано видео «ювелирной» дозаправки Ту-95 в воздухе
01:24
Опубликовано видео «ювелирной» дозаправки Ту-95 в воздухе
Армия
Отставание часов Путина во время обращения объяснили
00:15
Отставание часов Путина во время обращения объяснили
Политика Социология
Германии предрекли новую внезапную вспышку коронавируса
00:57
Германии предрекли новую внезапную вспышку коронавируса
В мире
Коллега Соколова шокировал рассказом об убийстве аспирантки
03:08
Коллега Соколова шокировал рассказом об убийстве аспирантки
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение