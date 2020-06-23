Лукашенко вылетел в Россию 

В среду, 24 июня Лукашенко вместе с сыновьями намерен присутствовать на военном параде в Москве, в параде также будут участвовать представители 13 государств, включая парадный расчет из Белоруссии, передает БелТА.

Также на парад Победы пригласили парадные расчеты 19 иностранных государств.