Отставание часов Путина во время обращения объяснили 

«Нужно понимать, что обращение не было в прямом эфире», — сказал Песков, комментируя отставание часов президента от времени эфира.

Трансляция обращения главы государства к россиянам началась в 17:00 по московскому времени 23 июня. При этом часы на руке Путина показывали примерно 14:45.

Как сообщал «Рамблер», в ходе обращения Владимир Путин подвел предварительные итоги борьбы с коронавирусом, анонсировал введение прогрессивной шкалы налогообложения дохода физических лиц, объявил о мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии и заявил, что поправки в Конституцию РФ будут приняты только в случае положительного волеизъявления народа.