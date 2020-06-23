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Отставание часов Путина во время обращения объяснили 

Вероника Полынина и ещё 8 56 минут назад
Обращение Владимира Путина к россиянам шло в записи, поэтому часы на руке президента отстают, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК.
«Нужно понимать, что обращение не было в прямом эфире», — сказал Песков, комментируя отставание часов президента от времени эфира.
Трансляция обращения главы государства к россиянам началась в 17:00 по московскому времени 23 июня. При этом часы на руке Путина показывали примерно 14:45.
Путин заявил о начале глобального кризиса
Как сообщал «Рамблер», в ходе обращения Владимир Путин подвел предварительные итоги борьбы с коронавирусом, анонсировал введение прогрессивной шкалы налогообложения дохода физических лиц, объявил о мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии и заявил, что поправки в Конституцию РФ будут приняты только в случае положительного волеизъявления народа.
Политика , Видео , Социология , Григорий Березкин , Дмитрий Песков , Владимир Путин
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