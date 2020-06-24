«Лишь бы делом не заниматься»: реакция Захаровой

Нападки Украины в сторону России можно назвать результатом нежелания заниматься настоящими делами. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание министра иностранных дел Украины Василия Боднара о долге России за базирование флота в Крыму.
«Уже не знают, что придумать, лишь бы делом не заниматься», — цитирует Захарову ТАСС. Ранее Боднар заявил, что Россия должна ежегодно платить по 100 млн долларов за базирование Черноморского флота в Крыму. Он отметил, что выплат не поступало с 2014 года, пишет RT.
Депутат Госдумы Руслан Бальбек сказал, что заявления Украины преодолели порог здравомыслия, пишет телеканал 360. Он подчеркнул, что Крым не принадлежит Киеву уже шесть лет. Сенатор от Пермского края Алексей Пушков назвал Украину «паразитическим государством». Он отметил, что от Киева не исходит ничего, кроме протянутой руки.
Россия платила Украине за пребывание Черноморского флота в Севастополе до 2014 года. После вхождения Крыма в состав РФ, президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении действия четырех российско-украинских соглашений по Черноморскому флоту РФ.