Сенатор заявил об охоте Украины за самолетом Путина 

Член Совета Федерации Франц Клинцевич заявил о том, что службы безопасности Киева могли сбить малазийский «Боинг», приняв его за первый борт президента России Владимира Путина. По мнению сенатора время полета «Боинга» и планируемого полета президента России совпало не просто так, и это не совпадение.

Высказывание сенатора было сделано после заявления адвоката в процессе по «Боингу», в котором адвокат заявил о вероятности того, что трагедия с самолетом произошла по «осознанной ошибке» со стороны Украинский вооруженных сил. Сенатор пошел дальше, у уверил, что необходимо раскрыть мотивы, по которым эта ошибка имела место, сообщает «Московский комсомолец».

Сенатор также отметил схожесть сбитого пассажирского самолета и первого борта президента России Владимира Путина. Находившиеся в воздухе истребители Украины, по мнению сенатора, могли перепутать самолеты из-за их сходства. По мнению Сенатора версия, ранее озвученная в 2014 году, о совершенной ошибке должна быть дополнена, что причиной ошибки стало то, что самолеты целились именно в самолет президента России.

Ранее сообщалось, что правду о малазийском «Боинге» скрывают.