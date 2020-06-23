Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сенатор заявил об охоте Украины за самолетом Путина 

Русская Планета 15 минут назад
Член Совета Федерации Франц Клинцевич заявил о том, что службы безопасности Киева могли сбить малазийский «Боинг», приняв его за первый борт президента России Владимира Путина. По мнению сенатора время полета «Боинга» и планируемого полета президента России совпало не просто так, и это не совпадение.
Высказывание сенатора было сделано после заявления адвоката в процессе по «Боингу», в котором адвокат заявил о вероятности того, что трагедия с самолетом произошла по «осознанной ошибке» со стороны Украинский вооруженных сил. Сенатор пошел дальше, у уверил, что необходимо раскрыть мотивы, по которым эта ошибка имела место, сообщает «Московский комсомолец».
Украинские военные могли сбить MH17 по ошибке
Сенатор также отметил схожесть сбитого пассажирского самолета и первого борта президента России Владимира Путина. Находившиеся в воздухе истребители Украины, по мнению сенатора, могли перепутать самолеты из-за их сходства. По мнению Сенатора версия, ранее озвученная в 2014 году, о совершенной ошибке должна быть дополнена, что причиной ошибки стало то, что самолеты целились именно в самолет президента России.
Ранее сообщалось, что правду о малазийском «Боинге» скрывают.
Русская Планета: последние новости
Владимир Зеленский заявил о нежелании ехать на парад Победы в Россию Владимир Зеленский заявил о нежелании ехать на парад Победы в Россию Украина рвет оставшиеся договора с Россией Украина рвет оставшиеся договора с Россией Своего участия в предстоящих президентских выборах не исключил Владимир Путин Своего участия в предстоящих президентских выборах не исключил Владимир Путин
Комментарии 6
Политика , Армия , Видео , Войска , Катастрофы , Конфликты , Оружие , Украина , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вонзил ногти мне в колено и пригрозил войной»
«Вонзил ногти мне в колено и пригрозил войной»
«Села бы на конус»: участница Pussy Riot разделась
«Села бы на конус»: участница Pussy Riot разделась
СМИ сообщили о романе Прилучного с «папиной дочкой»
СМИ сообщили о романе Прилучного с «папиной дочкой»
«Матвейка спрятался в ванной, урод стрелял в замок»
«Матвейка спрятался в ванной, урод стрелял в замок»
Видео
Пес остановил пассажирский поезд на железной дороге и попал на видео
01:44
Пес остановил пассажирский поезд на железной дороге и попал на видео
Опубликовано видео авиакатастрофы в Одессе
00:15
Опубликовано видео авиакатастрофы в Одессе
Встреча туристов с диким медведем попала на видео
01:06
Встреча туристов с диким медведем попала на видео
Протестующие попытались свалить памятник бывшему президенту и попали на видео
00:39
Протестующие попытались свалить памятник бывшему президенту и попали на видео
Соседи перенесли трехэтажный дом на руках и попали на видео
00:45
Соседи перенесли трехэтажный дом на руках и попали на видео
Летно-тактическое учение экипажей Ту-22МЗ попало на видео
01:00
Летно-тактическое учение экипажей Ту-22МЗ попало на видео
Армия Войска
Опубликовано видео «ювелирной» дозаправки Ту-95 в воздухе
01:24
Опубликовано видео «ювелирной» дозаправки Ту-95 в воздухе
Армия
Опубликовано видео схватки полуголого россиянина с полицейскими
00:59
Опубликовано видео схватки полуголого россиянина с полицейскими
Происшествия Новости Москвы
Испытания безостановочной стрельбой АК-103 попали на видео
17:27
Испытания безостановочной стрельбой АК-103 попали на видео
Армия Оружие
Опубликовано видео стычки на дороге волейболиста сборной РФ
00:56
Опубликовано видео стычки на дороге волейболиста сборной РФ
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение