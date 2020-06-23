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В МИД рассказали о действии новых электронных виз 

Газета.Ru и ещё 4 43 минуты назад
В МИД рассказали о действии новых электронных виз
Фото: РИА Новости
Замглавы МИД РФ Евгений Иванов заявил, что максимально либеральный режим въезда в РФ с 2021 года будет распространяться на граждан 113 стран. Об этом сообщает РИА "Новости".
Иванов рассказал, что единая электронная виза будет действительна для въезда через любой технически оснащенный для этого пункт пропуска.
"Право въезда в Российскую Федерацию по электронной визе будет предоставлено, как ожидается, гражданам 53 иностранных государств, при этом следует иметь в виду, что для граждан 60 иностранных государств действует безвизовый режим на основе двусторонних соглашений", — сказал он.
Концепция визы предполагает консульский сбор за ее получение в размере $50.
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Политика , Евгений Иванов , МИД
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