В МИД рассказали о действии новых электронных виз 

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Иванов рассказал, что единая электронная виза будет действительна для въезда через любой технически оснащенный для этого пункт пропуска.

"Право въезда в Российскую Федерацию по электронной визе будет предоставлено, как ожидается, гражданам 53 иностранных государств, при этом следует иметь в виду, что для граждан 60 иностранных государств действует безвизовый режим на основе двусторонних соглашений", — сказал он.

Концепция визы предполагает консульский сбор за ее получение в размере $50.