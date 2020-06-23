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Лужков проиграл суд Немцову 

Артём Кульша 1 час назад
Лужков проиграл суд Немцову
Фото: РИА Новости
Скончавшийся политик Юрий Лужков проиграл дело против убитого политика Бориса Немцова в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщает ТАСС.
Немцов, как сообщал «Рамблер», был убит в 2015 году. Лужков скончался в результате инфаркта в 2019-м. В 2009 году Немцов и политик Владимир Милов опубликовали книгу «Лужков: итоги». Журналистка издания «Коммерсант» Мария-Луиза Тирмастэ написала о ней статью.
Лужков подал в российский суд иск о защите чести и достоинства. Тот взыскал с Немцова, Тирмастэ и «Коммерсанта» 500 тысяч рублей. Проигравшие подали жалобу на приговор в ЕСПЧ.
Сегодня суд признал приговор нарушающим 10-ю статью Европейской конвенции по правам человека «Свобода выражения мнения». В ней сказано, что каждый имеет право свободно выражать свое мнение, в том числе право на свободу получать и распространять информацию без вмешательства со стороны публичных властей.
ЕСПЧ обязал власти России в течение трех месяцев компенсировать дочери Немцова Жанне моральный вред и возместить расходы — в общей сложности 20,8 тысячи евро или более 1,6 миллиона рублей.
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Комментарии
Политика , Владимир Милов , Борис Немцов , Юрий Лужков , ЕСПЧ
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