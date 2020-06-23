Лужков проиграл суд Немцову 

Немцов, как сообщал «Рамблер», был убит в 2015 году. Лужков скончался в результате инфаркта в 2019-м. В 2009 году Немцов и политик Владимир Милов опубликовали книгу «Лужков: итоги». Журналистка издания «Коммерсант» Мария-Луиза Тирмастэ написала о ней статью.

Лужков подал в российский суд иск о защите чести и достоинства. Тот взыскал с Немцова, Тирмастэ и «Коммерсанта» 500 тысяч рублей. Проигравшие подали жалобу на приговор в ЕСПЧ.

Сегодня суд признал приговор нарушающим 10-ю статью Европейской конвенции по правам человека «Свобода выражения мнения». В ней сказано, что каждый имеет право свободно выражать свое мнение, в том числе право на свободу получать и распространять информацию без вмешательства со стороны публичных властей.

ЕСПЧ обязал власти России в течение трех месяцев компенсировать дочери Немцова Жанне моральный вред и возместить расходы — в общей сложности 20,8 тысячи евро или более 1,6 миллиона рублей.