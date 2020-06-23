Что скрывается за ненавистью к Путину и Трампу 

Что объединяет голосование по поправкам к Конституции и выборы президента США? Ничего общего? Кроме одного: и там и там противники изменений концентрируются на фигуре первого лица. Не на его программе или инициативах, не на идеологии, а на том, насколько он ужасен и опасен.

Против поправок нужно голосовать только потому, что их предложил Путин, — а они еще и дают ему возможность вновь избираться президентом. Против Трампа нужно голосовать просто потому, что его не должно быть в Белом доме: он кошмарен и не нравится нам. Кроме того, Трамп и Путин угрожают не только собственным странам и народам — они еще и главная угроза миру как таковому, неважно, по отдельности или вместе, но это же понятно всем прогрессивным людям! То есть тем, кто эксплуатирует две эмоции: страх и ненависть.

Разжигая страх перед Путиным, рассчитывают на рост ненависти к нему, чтобы обернуть ее против него внутри страны. И та же схема с Трампом — только уже в американских реалиях. С обличителями Путина мы живем уже 20 лет, и все, что они говорят и чем пугают, выучили наизусть. Борьба с Трампом идет менее пяти лет (с того момента, как он выдвинулся в президенты и стал набирать популярность) — и тут тоже ничего нового уже не слышно. Все, кто хочет ненавидеть Трампа или Путина, уже ненавидят их — но зачем же тогда продолжается эта возгонка ненависти?

Затем, что больше не на что делать ставку — только на ненависть. Есть ли серьезная альтернатива Путину? Ну ладно, есть ли хотя бы общий для ненавистников человек, политик, которого они подавали бы как "спасение России "? Даже близко никого нет — те, кого предлагают на эту роль, не вызывают ничего, кроме смеха или негодования. Поэтому и агитация против поправок идет на уровне "скажи нет Путину" — притом что все понимают, что доверие к Путину в любом случае таково, что гарантирует поддержку поправок на референдуме. Но священная война с президентом требует не снижать накала борьбы, поэтому в подобном отношении радикальных "борцов с режимом" к голосованию 1 июля нет ничего удивительного. Они понимают, что обречены на поражение, и просто используют ситуацию для того, чтобы заниматься единственным привычным делом — возгонкой ненависти, работая на "светлое будущее России без Путина", которого пока что лишает их "рабский русский народ".

Но в Америке же принципиально другая ситуация? Там ведь противников президента большинство, как говорят нам опросы? Это в России радикальные антипутинисты маргинализировали сами себя — своей ложью вперемешку с русофобией. А в Штатах от Трампа трясет почти всю элиту, подавляющую часть прессы да и большинство народа. Тут-то какие проблемы? В ноябре выборы — проиграет Трамп, и будет праздник на всю Америку. Надо только мобилизоваться всем хорошим людям — и нет, не убить всех плохих, а проголосовать 3 ноября.

Проблема только в том, что голосовать придется не за кого-то, а против Трампа . У американских "борцов с режимом" нет никого, за кем они могли бы пойти, — и вся ставка делается на то, против кого идти. То есть на страх и ненависть, разжиганием которых на невиданном прежде уровне занимались американские медиа практически все годы президентства Трампа.

Но чем ближе к выборам, тем тревожнее на душе у честных людей: а вдруг не сработает стратегия? Казалось бы, сделали все, что нужно, — и не имевший шансов импичмент раскрутили, и кандидата, у которого были реальные сторонники (сенатора Берни Сандерса ), от выборов оттерли, чтобы не приходилось выбирать из двух антисистемных зол. Приходи, американец, и голосуй 3 ноября против Трампа…

Ну а вдруг не придут? Такая мысль в последнее время стала закрадываться в души самых умных среди борцов с Трампом — и один из них даже поделился ей с остальными.

Майкл Мур , режиссер-документалист, лауреат "Оскара" и один из самых влиятельных идеологов на леволиберальном фланге американской политики, накануне субботнего митинга Дональда Трампа, который проходил в городе Талса, штат Оклахома, написал:

"Не надо самодовольно смеяться над этими бабами в Талсе сегодня и хихикать над тем, сколько из них собирается вернуться домой с Covid-19. Они живут, едят и дышат Трампом — и никто из нас не делает этого с Джо Байденом. Мы рассчитываем на ненависть к Трампу, а не на любовь к Байдену, чтобы выиграть. Вы действительно так думаете — ненависть побеждает любовь? Мол, чем больше мы раздуваем ненависть нашего соседа к Трампу, тем больше шансов на победу?"

На митинг в Талсе ожидалось 100 тысяч человек — собралось вдвое меньше, а в зале даже были пустые места, потому что демократы организовали массовое бронирование билетов противниками Трампа, чтобы не дать занять места сторонникам. Но первый с начала карантина митинг все равно показал главное: Трампа любят люди. Именно об этом и написал Мур еще накануне:

"Не будь таким дерзким, рассказывая всем, что он ни в коем случае не выиграет Белый дом, потому что, честно говоря, ты очень похож на себя четыре года назад… Если вы снова не принимаете мои предупреждения всерьез, тогда у меня есть вопрос, на который я хочу, чтобы вы ответили, и я прошу вас ответить мне честно: сколько человек выстроится в очередь в течение пяти дней, чтобы услышать речь Джо Байдена? Двенадцать? Пять? Никто?

… Потому что в глубине души мы знаем, что нет огромной, сильной любви к Джо Байдену, никто не мечтает о плане работы Джо Байдена, плане здравоохранения Джо Байдена, плане ухода за детьми, плане уголовного правосудия, плане неравенства доходов".

Мур призывает Байдена вылезти из подвала и вдохновить людей — хотя понятно, что и сам не верит в возможность этого. Фактически Майкл Мур предупреждает о грядущей победе Трампа — так же, как он сделал это четыре года назад, когда едва ли не единственным из либералов написал о реальной "угрозе" победы Трампа. Как и тогда, сейчас Трамп "вдохновляет большинство людей в колеблющихся штатах", пишет Мур, — и, как в 2016-м, именно эти несколько штатов "ржавого пояса" принесут победу Трампу.

Мур хотя бы объективен и честен: он ненавидит Трампа, но эта ненависть не застилает ему глаза. Но еще интересней то, что он подмечает в своих единомышленниках, не осуждая, может быть, даже вскользь. "Не надо самодовольно смеяться над этими бабами в Талсе" — это очень важное замечание.

Дело в том, что американские прогрессивные люди смеются над сторонниками Трампа точно так же, как и наши "люди с хорошими лицами": фу, быдло, деревенщина, бюджетники, патриоты, необразованные тупицы. Только такие люди, даже не люди — отбросы — ведь и могут поддерживать Трампа. За два месяца до выборов 2016 года Хиллари Клинтон назвала сторонников Трампа "жалкими людьми" и "неприличным сборищем" — "расисты, сексисты, гомофобы, ксенофобы, исламофобы — всего не перечесть. Эти люди неисправимы".

Подобное навешивание ярлыков и презрение к собственному народу свойственно и части наших самоназначенных "лучших людей" — причем оно часто переходит в открытую русофобию:

"Нация рабов, что с них взять".

В Америке сейчас термин "раб" не в ходу — наоборот, сторонников Трампа обвиняют в расизме. Хотя на самом деле настоящие расисты — это как раз те, кто презирает и унижает собственный народ, неважно, белых американцев или русских.

В 1990-е годы от русских требовали коллективного покаяния за все наше прошлое, подаваемое в исключительно черных красках: рабское, советское, великодержавное (это термин употребляли фактически как синоним расизма — мол, угнетали малые народы). Русские вынесли это унижение — и ответили в том числе и Путиным. Американцев сейчас заставляют каяться за рабство — которое к ныне живущим белым уж точно не имеет никакого отношения. Да и не в нем дело — надо просто сломить дух народа. Но если с тысячелетним русским это не получилось, то с искусственным американским может и сработать.

В России не получается выдать презрение и ненависть к русскому народу за ненависть к Путину. Наоборот: русофобия прорывается, выдает себя с головой даже там, где могли бы и промолчать. Но, может быть, в Америке удастся скрыть презрение к американскому народу — за ненавистью к Трампу? Да, получится — во всяком случае, так кажется тем, кто ставит сейчас эксперимент над США.

Но 3 ноября может выясниться, что далеко не весь народ запуган, что большинство не поддалось "страху и ненависти", — и тогда "передовые люди" в Штатах будут, как в свое время "лучшие люди" в России, кричать своей стране, что она сдурела. Забыв, что страх и ненависть всегда уничтожают тех, кто пытался сыграть на них.