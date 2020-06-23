Скончался Евгений Тарло

В сообщении сказано, что Тарло умер 22 июня, а о месте и времени прощания с ним будет сообщено дополнительно. Причина смерти экс-сенатора в нем не названа.

«Евгений Георгиевич внес существенный вклад в дело защиты прав граждан и развитие общественных институтов гражданского общества, принимал активное участие в законотворческой деятельности, занимался благотворительностью, осуществлял помощь культурным учреждениям и религиозным организациям», — сказано в сообщении.

Член Совета Федерации Алексей Кондратьев сообщил РИА Новости, что, согласно предварительной информации, Тарло скончался в результате инфаркта.