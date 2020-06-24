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Российские депутаты устроили драку на заседании и попали на видео 

Lenta.ru и ещё 7 8 часов назад
В Саратовской областной думе депутаты прямо на заседании устроили драку. После того, как конфликтовавших разняли, один из участников потасовки стал обливать других депутатов водой из пластиковых бутылок. Кадры с места событий разместило ИА «Взгляд-инфо».
Сама встреча была посвящена неэтичному поведению членов облдумы Дмитрия Чернышевского и Николая Бондаренко. Первый нецензурно выражался на заседании рабочей группы комитета по культуры. Второй же оскорбил коллег на заседании комитета по бюджету. Однако еще до того, как депутаты подошли к сути встречи, завязалась потасовка.
В январе российского чиновника Александра Подколзина уволили за дебош в аэропорту Внуково. По данным СМИ, он был пьян настолько, что правоохранителям пришлось заковать его в наручники и погрузить на тележку для багажа — Подколзин не мог самостоятельно идти.
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Политика , Видео , Драка , Николай Бондаренко , Международный аэропорт Внуково
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