Российские депутаты устроили драку на заседании

В Саратовской областной думе депутаты прямо на заседании устроили драку. После того, как конфликтовавших разняли, один из участников потасовки стал обливать других депутатов водой из пластиковых бутылок. Кадры с места событий разместило ИА «Взгляд-инфо».

Сама встреча была посвящена неэтичному поведению членов облдумы Дмитрия Чернышевского и Николая Бондаренко . Первый нецензурно выражался на заседании рабочей группы комитета по культуры. Второй же оскорбил коллег на заседании комитета по бюджету. Однако еще до того, как депутаты подошли к сути встречи, завязалась потасовка.