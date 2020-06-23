Число моногородов хотят увеличить в России

Партия "Единая Россия" направила регионам письмо с просьбой предоставить данные о городах, которые могут войти в перечень монозависимых. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на документ.

"Нынешний перечень сформировался еще шесть лет назад. Сегодня регионы могут заявить о необходимости каким-то городам присвоить статус монопрофильного. Думаю, что их количество может вырасти на треть", — сообщил изданию зампред комитета Госдумы по экономической политике, координатор партпроекта "Локомотивы роста" Денис Кравченко. Сейчас в России 321 моногород.

Уточняется, что после формирования дополненного перечня инициативу передадут в Минэкономразвития

Как сообщил "Известиям" ответственный секретарь экспертного совета Павел Склянчук, количество моногородов может быть увеличено до 500. Для этого необходимо отменить нижнюю планку по численности населения, а также в случае если градообразующее предприятие обанкротилось, нельзя исключать населенный пункт из списка монозависимых. Тогда города, которые попадут в дополненный список, смогут получать госфинансирование.

Зампредседателя ВЭБ.РФ Ирина Макиева подчеркнула, что Фонд развития моногородов готов распространить меры поддержки на новые территории. Фонд развития моногородов был учрежден в 2014 году Внешэкономбанком . Он занимается формированием условий для создания новых рабочих мест и привлечения инвестиций в моногорода.

В настоящее время города с населением от 3 тыс. человек, из которых не менее 20% работают на предприятиях одной организации, считаются монозависимыми.