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В ГД нашли способ наказать грузинского журналиста Габунию за слова о Путине 

News.ru 29 минут назад
В России предложили способ наказать Габунию
Фото: duma.gov.ru
Заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал слова грузинского журналиста Георгия Габунии, который в очередной раз оскорбил президента России Владимира Путина.
Габуния снова оскорбил Путина
Ранее в эфире телеканала Mtavari Arkhi Габуния неожиданно перешёл на русский язык и грубо обратился к российскому лидеру. Новое высказывание телеведущего может быть связано с недавним задержанием россиянина за якобы поддельные документы, но в рамках расследования дела о подготовке заказного убийства. Директор оппозиционной телекомпании Mtavari Arkhi Ника Гварамия заявил, что убить планировали Габунию и подготовил заказное убийство якобы сам глава Чечни Рамзан Кадыров.
Есть статья об оскорблении представителя власти. Её надо применять, наверное, к этому как раз журналисту. Возбуждается уголовное дело, и просто запрашивается эта личность, — заявил российский политик в интервью «Царьграду».
По словам Шерина, такие выходки необходимо пресекать, так как они негативно влияют на образ руководства Грузии. При этом он считает, что телеведущий выразил своё субъективное мнение. Большая часть грузин положительно относится к России.
Габуния 7 июля 2019 года в своей авторской программе P. S. обматерил Путина. Премьер-министр страны Мамука Бахтадзе назвал произошедшее провокацией со стороны экс-президента Михаила Саакашвили. При этом российский президент высказался против того, чтобы возбуждать уголовное дело в отношении грузинского журналиста, а также выступил против введения экономических санкций в отношении Грузии.
Как писал NEWS.ru, пользователи Twitter с иронией отреагировали на слова грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес российского лидера Путина. Юзеры посчитали, что Габуния просто отрабатывает деньги, которые присылают ему из-за рубежа.
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Комментарии 35
Политика , Рамзан Кадыров , Александр Шерин , Михаил Саакашвили , Георгий Габуния , Мамука Бахтадзе , Владимир Путин , Госдума , Царьград ТВ
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