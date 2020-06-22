В Крыму нашли способ вызывать осадки 

«В прошлую пятницу состоялся разговор с представителями Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в результате которого пришли к договоренности о размещении на территории Республики Крым единственного в своем роде воздушного судна, которое создано специально для увеличения количества осадков», — написал Аксенов в Facebook.

По его словам, использование самолета сможет увеличить количество осадков из уже сформированных туч на 30%, при этом не нанося ущерба экологии. Самолет будет базироваться в Симферополе.

Глава республики также сообщил, что за прошедшие выходные в водохранилища полуострова поступило более 300 тысяч кубометров воды — рекордное количество за последние полгода. Аксенов выразил надежду, что в республике продолжатся осадки, и Крым «с достоинством выйдет из сложившейся ситуации».

Как сообщал «Рамблер», в 2014 году Украина прекратила поставки в Крым днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, закрывавшему до 90% потребностей республики в воде. Запрет в большей степени сказался на северных и восточных территориях полуострова. Кроме того, Сергей Аксенов назвал 2020 год одним из самых засушливых в Крыму за 150 лет метеонаблюдений.