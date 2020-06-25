Что не сделал российский штык, сделает паспорт РФ

Решение России упростить процедуру получения российского гражданства для жителей ряда государств — бывших республик СССР вызвало негативную реакцию в националистически настроенных СМИ этих стран. Так, белорусский политолог утверждает, что таким образом Москва расширяет действие ее мягкой силы на территории сопредельных государств, создавая в них «пятые колонны».

С 17 июня вступили в законную силу поправки в закон о гражданстве Российской Федерации. Они упрощают порядок получения российского гражданства для граждан Белоруссии. И это может оказаться соблазном для части белорусского населения. А Кремль в перспективе способен получить зацепку для вмешательства во внутренние дела Белоруссии.

В частности, теперь белорусам для получения российского гражданства не нужно проходить собеседование на знание русского языка. Кроме того, с конца июля в силу вступят поправки, которые отменяют и необходимость проживать на территории РФ пять лет, чтобы получить гражданство этой страны, для граждан Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины. Фактически теперь для того, чтобы получить российский паспорт, гражданам этих стран достаточно просто подать заявление.

Москва расширяет действие своей мягкой силы

Подобные решения со стороны России расширяют действие ее мягкой силы на территорию сопредельных государств. Опыт такой экспансии у РФ уже есть — подобные шаги с «продвижением» российских паспортов были, в частности, опробованы ранее в Абхазии и Южной Осетии. Задолго до событий 2014 года официальные лица Украины заявляли о том, что генеральное консульство РФ в Симферополе выдавало российские паспорта жителям Крыма.

Российский паспорт может быть привлекательным для значительной части населения Белоруссии — особенно для тех, кто регулярно выезжает на заработки в Россию. По разным оценкам, временная трудовая миграция из Белоруссии в Россию может достигать ста тысяч человек в год.

Кроме того, на предложение получить российское гражданство в упрощенном порядке могут положительно отреагировать люди, имеющие постоянные контакты с родственниками в России, родители абитуриентов, ориентированных на российские университеты, или те жители нашей страны, которые выступают за объединение двух стран в одно государство (таких, согласно различным исследованиям, может насчитываться до 15%).

Как отреагирует Минск?

При этом еще в 2002 году была отменена норма белорусского закона о гражданстве, которая предполагала автоматическую утрату гражданства Республики Беларусь в связи с приобретением гражданства другого государства. Поэтому желающие получить российское гражданство не теряют никаких прав в Белоруссии.

Это создает куда более опасную ситуацию, чем с той же картой поляка. При этом последняя нервирует белорусское государство, тогда как на упрощение порядка получения российского гражданства пока нет никакой внятной реакции официального Минска.

Если на территории Белоруссии развернется широкая пропаганда возможности получить российское гражданство, то это будет очевидным недружественным шагом со стороны России. Наша восточная соседка может также попытаться увеличить число консульских и иных учреждений на территории нашей страны — именно в них можно будет получить российский паспорт в упрощенном порядке.

Белоруссии следует официально заявить, что такие действия будут восприниматься однозначно негативно.

В политическом смысле широкое принятие белорусами российского гражданства де-факто будет формировать в Белоруссии пятую колонну и давать России (с ее точки зрения) легитимное право требовать соблюдения прав ее граждан на суверенной территории Белоруссии. Нет сомнений, что в русле своей неоимперской экспансии Кремль рано или поздно воспользуется этой возможностью.

Белорусские новости (Белоруссия)