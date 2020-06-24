«Вы больные, девочки»: о новом оскорблении в адрес Путина

Дипломат напомнила о словах главы ведомства, сказанных в адрес грузинских журналисток.

"В данном случае более чем уместно: "Вы больные, девочки", — процитировала Захарова слова Лаврова, осадившего сотрудниц грузинских телеканалов за неподходящее поведение.

В прошлом году Габуния начал авторскую программу на "Рустави-2" с ругани в адрес Путина. Накануне журналист в очередной раз резко выразился о президенте России в эфире телеканала "Мтавари архи".

В 2019-м после скандальных высказываний жители Грузии вышли с протестами и потребовали увольнения ведущего, а власти страны осудили его действия. Через некоторое время у "Рустави-2" сменился владелец, Габунию и некоторых других журналистов уволили.