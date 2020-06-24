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Захарова отреагировала на оскорбления журналиста Габунии в адрес Путина 

РИА Новости и ещё 27 8 минут назад
«Вы больные, девочки»: о новом оскорблении в адрес Путина
Фото: © Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента Владимира Путина, процитировав министра иностранных дел Сергея Лаврова.
Дипломат напомнила о словах главы ведомства, сказанных в адрес грузинских журналисток.
"В данном случае более чем уместно: "Вы больные, девочки", — процитировала Захарова слова Лаврова, осадившего сотрудниц грузинских телеканалов за неподходящее поведение.
В прошлом году Габуния начал авторскую программу на "Рустави-2" с ругани в адрес Путина. Накануне журналист в очередной раз резко выразился о президенте России в эфире телеканала "Мтавари архи".
В 2019-м после скандальных высказываний жители Грузии вышли с протестами и потребовали увольнения ведущего, а власти страны осудили его действия. Через некоторое время у "Рустави-2" сменился владелец, Габунию и некоторых других журналистов уволили.
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Политика , Мария Захарова , Георгий Габуния , Сергей Лавров , Владимир Путин , МИД
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