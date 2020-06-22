В январе, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин предложил внести в Конституцию ряд изменений. Общероссийское голосование о поправках состоится 1 июля.

«На всенародном голосовании будет решаться судьба России», — заявил сегодня Кадыров.

Он высказал мнение, что поправки, предложенные к внесению в Конституцию, направлены на укрепление могущества России и ее экономическое, социальное, нравственное и духовное развитие.

Глава Чечни выразил свою полную поддержку всех поправок и уверенность, что Путин обязательно должен баллотироваться на следующий президентский срок, чтобы суверенитет России, ее могущество и целостность были сохранены, безопасность от внешних и внутренних угроз защищена, международный авторитет рос, а развитие продолжалось и было всесторонним.

Он назвал Путина настоящим патриотом, дальновидным и мудрым политиком, а разговоры о его преемнике — неуместными.