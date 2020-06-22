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«Разговоры о преемнике неуместны: Кадыров о будущем Путина 

Артём Кульша и ещё 11 52 минуты назад
Президент России Владимир Путин — настоящий патриот, дальновидный и мудрый политик, а разговоры о его преемнике — неуместны. Об этом глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил в своем телеграм-канале.
Путин оценил вероятность выдвижения на новый срок
В январе, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин предложил внести в Конституцию ряд изменений. Общероссийское голосование о поправках состоится 1 июля.
«На всенародном голосовании будет решаться судьба России», — заявил сегодня Кадыров.
Он высказал мнение, что поправки, предложенные к внесению в Конституцию, направлены на укрепление могущества России и ее экономическое, социальное, нравственное и духовное развитие.
Глава Чечни выразил свою полную поддержку всех поправок и уверенность, что Путин обязательно должен баллотироваться на следующий президентский срок, чтобы суверенитет России, ее могущество и целостность были сохранены, безопасность от внешних и внутренних угроз защищена, международный авторитет рос, а развитие продолжалось и было всесторонним.
Он назвал Путина настоящим патриотом, дальновидным и мудрым политиком, а разговоры о его преемнике — неуместными.
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Политика , Видео , Рамзан Кадыров , Владимир Путин , Чеченская Республика
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