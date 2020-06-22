Клишас объяснил поправку о президентских сроках

Поправка, позволяющая президенту России Владимиру Путину участвовать в выборах, была предложена к внесению в Конституцию, чтобы в России заработала система опоры на конституционных органах власти. Об этом сенатор Андрей Клишас заявил принадлежащему Григорию Березкину РБК.
В январе, как сообщал «Рамблер», Путин предложил внести в Конституцию ряд изменений. В марте космонавт и депутат Государственной думы Валентина Терешкова предложила внести в Конституцию поправку, которая позволит Путину участвовать в выборах президента, несмотря на то, что он занимает эту должность второй срок подряд.
Сегодня Клишас, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и сопредседатель рабочей группы по разработке поправок в Конституцию, объяснил, что эта поправка была внесена с целью стабилизации системы опоры на конституционных органах власти.
По его словам, эта система необходима, чтобы в России нельзя было вернуться в 1990-е года в таких вопросах, как социальные гарантии и суверенитет, а чтобы система заработала, политический класс должен перестать думать о том, кто будет преемником Путина.