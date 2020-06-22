Путин не готов стать «хромой уткой»

Не все понимают, что в пакете конституционных поправок обнуление — не главное. Притом что последние опросы ВЦИОМ показали, что по-прежнему велики запросы на «сильную руку» и откровенно патерналистскую власть. А потому акцент на расширение демократии в тексте поправок, который в последнее время в своих выступлениях делает Владимир Путин, может удивить многих, уверенных в том, что он-то как раз идёт, дескать, к диктатуре.

Между тем поправки — сигнал для наших элит, куда более восприимчивых к политическим переменам. В своё время мы во многом раньше других коллег отметили, что обнуление президентских сроков — отнюдь не гарантия того, что Путин всенепременно отсидит в Кремле до 2036 года. Для действующего главы государства важно было сохранить устойчивость системы, не выглядеть «хромой уткой».

А главное — избавить представителей российской элиты от соблазна рвать на ходу подмётки в поисках нового потенциального лидера, в кильватер которого жизненно необходимо встроиться заранее. Собственно, ради этого президент и подал новый сигнал, заявив, что он ещё не принял решения относительного того, станет ли вновь баллотироваться после истечения нынешнего мандата. Свой выбор он сделает в зависимости от сложившихся обстоятельств, причём явно не только внутренних. Как считается, немаловажное значение будет иметь тот факт, кто победит на очередных американских президентских выборах. Будет ли это Дональд Трамп или Белый дом на восемь лет захватят куда более антироссийски настроенные демократы.

Erin Schaff/Consolidated News Photos/Global Look Press

Вот только после плебисцита Владимир Путин собирается управлять несколько иной страной. Поскольку поправки, касающиеся разделения властей, играют важную роль в переходе от купола, опирающегося на один краеугольный камень, на одного человека, к более устойчивой системе власти, опирающейся фактически на троецентрие — президент-правительство-парламент.

Поправки запланированно расширяют компетенцию народных избранников, которые отныне получают право не просто утверждать премьера, но и обсуждать и утверждать ещё и вице-премьеров и министров. За исключением силового блока, который пройдет апробацию в сенате. Правительство будет вынуждено плотнее работать с тем же парламентом, оказавшись под более плотным контролем. И уже эта связь не будет ограничиваться рутинными отчётами премьера и министров в Госдуме , которые, впрочем, уже перестали носить исключительно ритуальный характер. Случаи, когда министров отправляли на «переэкзаменовку», уже не редкость даже в нынешней ситуации действия Конституции образца 1993 года.

Резко уменьшится и келейность в формировании правительства, когда чуть ли не каждого министра в кулуарах напрямую объявляют ставленником той или иной финансовой группы или группы политических лоббистов. И когда уже президенту остаётся вмешиваться на самом последнем этапе и демонстрировать премьеру свои ставшие знаменитыми зелёные папочки с компроматом на совсем уж одиозных кандидатов.

Соответственно, и исполнительная власть будет осуществляться кабинетом министров. Но правительство будет находиться под общим контролем президента. Фактически глава государства, скорее, упрощает жизнь себе или потенциальному преемнику. Президенту уже не надо будет в такой же степени, как ныне Владимиру Путину, внимательно следить за балансом интересов разных элитарных групп, стараться раздавать всем сёстрам по серьгам. Ему останется как раз заниматься своим основным делом — руководить государством.

В этом собственно и состоит расширение демократии: в совершенствовании самого государственного устройства, которое приобретёт большую открытость и устойчивость. Поэтому если допустить, что Путин пойдет на перевыборы и в 2024 году, в случае победы он станет руководить страной, в которой «обнулятся» и некоторые издержки прежней системы. И в силу известной традиции вся наша элита будет «подвешена» максимально долго, до последнего момента.