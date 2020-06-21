Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Народ решил»: Путин объяснил, как Крым оказался в России 

Газета.Ru 1 час назад
«Народ решил»: Путин объяснил, как Крым оказался в РФ
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия «не приобретала» в 2014 году Крым, жители полуострова сами выбрали воссоединение. По его словам, нужно уважать решение людей, это «высшая степень проявления демократии». Он также добавил, что украинцы — «братский народ», а поругалась Россия «с властями Украины».
Президент Российской Федерации Владимир Путин в фильме «Россия. Кремль. Путин» заявил, что в 2014 году Россия «не приобретала Крым». Напротив, передает его слова телеканал «Россия-1», население полуострова решило войти в состав РФ демократическим путем.
Он также подчеркнул, что Крым «всегда был нашим даже с юридической точки зрения».
«Во-вторых, мы не приобрели. Народ, проживающий в Крыму, принял решение воссоединиться с Россией», — сказал Путин.
Он также подчеркнул, что хотел бы напомнить «всем заинтересованным наблюдателям», что крымский референдум был «высшей степенью проявления демократии».
«Если это так, то с этим нужно просто согласиться и относиться к этому решению людей с уважением», — подчеркнул Путин. Он также акцентировал внимание на отсутствии разногласий у России с народом Украины — «трения» есть только с правящей украинской верхушкой.
«Мы ведь не поругались с Украиной, у нас разошлись взгляды с теми, кто сегодня находится у власти в Украине», — сказал президент РФ, добавив, что «украинский народ как был нашим братским народом, так и останется на века им».
В марте 2018 года Владимир Путин заявил, что Крым «ни при каких обстоятельствах» не вернется в состав Украины. «Да что Вы, с ума сошли что ли?!» — спросил Путин в ответ на вопрос журналиста об «обстоятельствах возможного возвращения» полуострова.
Незадолго до этого Путин заявил, что Россию «кто-то сознательно подвел к черте» присоединения Крыма.
«Мне иногда кажется, и думаю, что под этим есть определенные основания, что кто-то сознательно подвел нас к такой черте, оказавшись на которой мы должны были действовать так, как мы действовали. Мало, конечно, кто ожидал, что мы будем действовать так быстро, так решительно, если не сказать дерзко», — говорил он.
Путин также заявил, что не сомневался в применении антироссийских санкций после решения о присоединении Крыма к России. Глава государства отметил, что «принимая эти решения, я, конечно, на чашу весов должен был положить возвращение Крыма и возможные последствия, связанные с нашими отношениями со многими странами мира».
По словам Путина, от России мало кто ожидал столь решительных и быстрых действий.
«Наши оппоненты и наши партнеры выработали очень правильную тактику и в известной степени своих целей, конечно, добиваются, но я думаю, что мы все равно в долгую выиграем», — отметил президент.
Республика Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации в марте 2014 года в результате всенародного референдума. Воссоединение Крыма с Россией было зафиксировано в Конституции Российской Федерации. Украина результатов плебисцита не признала и продолжает считать Крым своей, но «временно оккупированной» территорией.
Также присоединение Крыма к России не признают США и страны Евросоюза. При этом более 96% жителей Республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации.
В 2016 году Путин подчеркнул, что народ Крыма выразил свое мнение на референдуме и вопрос «исторически закрыт», а возврата к «старому режиму» быть не может.
В конце прошлой осени военный эксперт, профессор Военно-морского колледжа США Лайл Голдстайн в своей статье для National Interest заявил, что США должны перестать «слепо поддерживать Киев», а также признать Крым российским.
«В самом деле, есть масса причин, почему Госдепартаменту США пора «смириться» насчет черноморского полуострова», — говорится в статье.
Эксперт отмечает бескровный характер присоединения, а также «историческую справедливость» — поскольку в 1954 году советское руководство передало Крым Украинской ССР вопреки всем законам.
«Во имя Крыма русские пролили реки крови — как в Крымскую войну, так и в годы Второй Мировой, спасая мир от нацизма», — подчеркивает эксперт.
Москва всегда будет рассматривать Крым как ключевой для национальных интересов регион, добавляет Голдстайн, поскольку там располагается мощная военно-морская база. Эксперт отмечает, что после хаотического распада СССР сохранившиеся границы бывших советских республик крайне непрочны, и такая ситуация будет сохраняться «еще десятки лет». При этом национальной безопасности США такое «шаткое» положение дел в бывшем Союзе не угрожает.
Голдстайн выступил с критикой неолиберализма и «стремления везде пихать международное право». По его словам, пора отказаться от фантазий и реалистично взглянуть на положение вещей.
Крупные страны Европы уже устали от антироссийских санкций, продолжает он. Отказ от экономических ограничительных мер окажет на Италию, Германию и другие страны ЕС только положительное воздействие.
Видео дня. Град в Хакасии разбил машины
Газета.Ru: последние новости
Путин напомнил, что Россия не "приобретала" Крым Путин напомнил, что Россия не "приобретала" Крым Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой Посол России рассказал об интересе США к статье Путина Посол России рассказал об интересе США к статье Путина
Комментарии
Политика , Владимир Путин , ЕС , Госдеп США , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко выступил со срочным заявлением
Лукашенко выступил со срочным заявлением
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
54-летняя модель разделась на камеру и поразила фанатов
54-летняя модель разделась на камеру и поразила фанатов
Выяснилось, кто был рядом с Ефремовым в момент ДТП
Выяснилось, кто был рядом с Ефремовым в момент ДТП
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео аварии с маршруткой в Петербурге
00:27
Опубликовано видео аварии с маршруткой в Петербурге
Опубликовано видео смерча в Крыму
00:14
Опубликовано видео смерча в Крыму
Опубликовано видео смертельного ДТП с участием мотоциклиста
00:21
Опубликовано видео смертельного ДТП с участием мотоциклиста
Опубликовано видео последствий мощного ливня в Москве
00:35
Опубликовано видео последствий мощного ливня в Москве
Опубликовано видео массовой драки в Норильске
01:31
Опубликовано видео массовой драки в Норильске
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
00:32
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
Спасение лося попало на видео
02:21
Спасение лося попало на видео
Умер устроивший стрельбу на Ленинском проспекте
03:30
Умер устроивший стрельбу на Ленинском проспекте
Происшествия
Генеральная репетиция парада Победы попала на видео
01:36
Генеральная репетиция парада Победы попала на видео
В России оценили шансы Украины ударить по кораблям РФ
00:48
В России оценили шансы Украины ударить по кораблям РФ
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение