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Вдова Игнатьева рассказала о его любви к жизни 

Майк Габриелян и ещё 1 18 минут назад
Вдова Игнатьева рассказала о его последних днях
Фото: РИА Новости
В Чебоксарах сегодня простились с бывшим главой Чувашии Михаилом Игнатьевым. Политика похоронили на почётной аллее старейшего городского кладбища, сообщает издание Cheb-Live.Ru.
Гражданская панихида прошла в ледовом дворце «Чебоксары-Арена». Проводить Игнатьева в последний путь пришло много людей, включая врио главы Чувашии Олега Николаева. Гроб был накрыт флагом республики.
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Вдова Лариса Игнатьева в прощальном слове призвала людей уважать друг друга.
«Провожаю в последний путь любимого мужа, прекрасного отца, верного друга и счастливого человека с большой буквы. Он очень любил жизнь, очень хотел жить. Хватался до последних пор за ниточки этой жизни, но не получилось. Он всегда всем с радостью и желанием протягивал руку помощи. Всем его коллегам, друзьям мне хочется пожелать — уважайте друг друга», — сказала Игнатьева.
Экс-глава региона Михаил Игнатьев скончался 18 июня в клинике Петербурга на 59-м году жизни. Причиной смерти стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Михаил Игнатьев был госпитализирован в тяжелом состоянии в Петербурге с двухсторонней пневмонией.
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Политика , Олег Николаев , Михаил Игнатьев , Лариса Игнатьева , Чебоксары , Чувашская Республика
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