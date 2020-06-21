Вдова Игнатьева рассказала о его последних днях

В Чебоксарах сегодня простились с бывшим главой Чувашии Михаилом Игнатьевым. Политика похоронили на почётной аллее старейшего городского кладбища, сообщает издание Cheb-Live.Ru.
Гражданская панихида прошла в ледовом дворце «Чебоксары-Арена». Проводить Игнатьева в последний путь пришло много людей, включая врио главы Чувашии Олега Николаева. Гроб был накрыт флагом республики.
Вдова Лариса Игнатьева в прощальном слове призвала людей уважать друг друга.
«Провожаю в последний путь любимого мужа, прекрасного отца, верного друга и счастливого человека с большой буквы. Он очень любил жизнь, очень хотел жить. Хватался до последних пор за ниточки этой жизни, но не получилось. Он всегда всем с радостью и желанием протягивал руку помощи. Всем его коллегам, друзьям мне хочется пожелать — уважайте друг друга», — сказала Игнатьева.
Экс-глава региона Михаил Игнатьев скончался 18 июня в клинике Петербурга на 59-м году жизни. Причиной смерти стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Михаил Игнатьев был госпитализирован в тяжелом состоянии в Петербурге с двухсторонней пневмонией.