Россия думает, что выиграет ядерную войну?

The National Interest (США) . В частности, в указе подробно излагается, какие обстоятельства могут вызвать ядерный конфликт. В документе, который недавно опубликовала Россия , содержится серия откровений насчет позиции по устрашению потенциальных врагов, пишет. В частности, в указе подробно излагается, какие обстоятельства могут вызвать ядерный конфликт.

Россия опубликовала официальное распоряжение (указ) «Об Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания».

Указ вступил в силу 2 июня, когда его подписал президент Владимир Путин . Впервые за свою почти 30-летнюю историю Россия обнародовала разъяснение своей политики в области ядерного оружия.

В сравнительно коротком шестистраничном документе содержится целая серия откровений насчет российской позиции, призванных произвести впечатление на потенциальных врагов. Хотя ядерное оружие рассматривается «исключительно как средство сдерживания», а его применение называется мерой «крайней и вынужденной», в указе подробно излагается, какие обстоятельства могут вызвать ядерный конфликт.

Один из таких сигналов — «неотвратимость возмездия» в случае ядерного нападения на Россию и ее намерение поддерживать силы, способные «гарантированно нанести неприемлемый ущерб». Каким именно окажется этот неприемлемый ущерб, не сказано, но во времена холодной войны подразумевалось, что враг перестанет существовать как современное функционирующее общество.

Основные военные риски, которые могут перерасти в прямые военные угрозы России, определены как:

а) наращивание потенциальным противником на сопредельных с Российской Федерацией и ее союзниками территориях и в прилегающих морских акваториях группировок сил общего назначения, в составе которых находятся средства доставки ядерного оружия;

б) развертывание государствами, которые рассматривают Российскую Федерацию в качестве потенциального противника, систем и средств противоракетной обороны, крылатых и баллистических ракет средней и меньшей дальности, высокоточного неядерного и гиперзвукового оружия, ударных беспилотных летательных аппаратов, оружия направленной энергии;

в) создание и размещение в космосе средств противоракетной обороны и ударных систем;

г) наличие у государств ядерного оружия и (или) других видов оружия массового поражения, которые могут быть применены против Российской Федерации и (или) ее союзников, а также средств доставки этих видов оружия;

д) неконтролируемое распространение ядерного оружия, средств его доставки, технологий и оборудования для их изготовления;

е) размещение на территориях неядерных государств ядерного оружия и средств его доставки.

Что еще важнее, в документе впервые излагаются ситуации, «определяющие возможность применения Россией ядерного оружия»:

а) поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории Российской Федерации и (или) ее союзников;

б) применение противником ядерного оружия или других видов оружия массового поражения по территориям Российской Федерации и (или) ее союзников;

в) воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты Российской Федерации, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил;

г) агрессия против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

В указе также отмечается, что решение о применении ядерного оружия принимает президент России — и он же при необходимости может проинформировать военно-политическое руководство других государств и (или) международные организации о готовности России применить ядерное оружие либо о принятом решении о применении ядерного оружия, а также о факте его применения.

В российском заявлении приводятся долгожданные разъяснения. Но некоторые из них откровенно тревожат: в особенности пункт о запуске по принуждению, который подтверждает декларативную ядерную доктрину России. Это всегда считалось стратегией рискованной, потому что коренным образом зависит от бесперебойной работы систем раннего предупреждения — которые не могут считаться надежной основой для решения начать ядерную войну.

В будущем время оповещения скорее всего сократится еще сильнее благодаря развертыванию гиперзвуковых управляемых планирующих ракет, а также направленного энергетического оружия. Стратегическое предупреждение уже осложняется тем, что США развертывают баллистические ракеты быстрого глобального удара с обычными боеголовками — отличать обычные межконтинентальные баллистические ракеты от ядерных в условиях кризиса становится практически невозможно.

Другой повод для беспокойства связан с декларативным намерением России рассматривать применение ядерного оружия против обычного нападения, «когда под угрозу поставлено само существование государства». Этот элемент российской ядерной стратегии называется «эскалация ради деэскалации» и подразумевает применение тактического ядерного оружия против обычного нападения НАТО подавляющей силы. Разумеется, это зеркальное отражение ядерной политики НАТО времен холодной войны — призванной предотвратить подавляющее обычное нападение России на Европу. Любопытный вопрос здесь — а что именно считать российской территорией, учитывая отношение Путина к, по его собственному выражению, «ближнему зарубежью» — территории бывших советских республик, например, Прибалтики, где проживает немало российских граждан.

Вряд ли случайность, что свой беспрецедентный документ о российской политике ядерного сдерживания и ее военных последствиях Москва опубликовала на фоне полного провала переговоров между США и Россией о контроле и проверке ядерных вооружений. Обсуждать эту стержневую проблему глобальной ядерной безопасности стороны прекратили совсем. Для сравнения, во времена холодной войны были подписаны важные договоры о контроле над ядерными вооружениями, благодаря которым были согласованы меры проверки и взаимные инспекции, причем весьма навязчивые.

Столь такие важные договоры о контроле над вооружениями, как Договор об ограничении систем противоракетной обороны, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договор об открытом небе США расторгли в 2011, 2019 и 2020 годах соответственно. Кроме того, новый американо-российский СНВ, который ограничивает каждую из сторон 1 500 развернутых ядерных боеголовок (при том, что общее количество развернутых и неразвернутых ядерных боеголовок превышает 6 000), истекает в начале следующего года.