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«Видно будет»: Путин о возможности баллотироваться в 2024 году 

Майк Габриелян и ещё 30 19 минут назад
Путин высказался о возможности баллотироваться в 2024 году
Фото: Reuters
Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если будет принята соответствующая поправка в Конституцию. При этом глава государства пока не принял окончательное решение.
«Я для себя еще ничего не решил. Я не исключаю возможности баллотироваться, если это возникнет в Конституции. Посмотрим, там видно будет», — сказал Путин в интервью телеканалу « Россия-1».
Одновременно он призвал чиновников не «рыскать глазами» в поисках преемника, а уделять больше времени непосредственно работе.
«Знаете, я сейчас скажу абсолютно откровенно: если этого не будет [принятия соответствующей поправки в Конституцию], года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников», — сказал президент.
Путин отметил, что убежден в необходимости изменить Конституцию:
«Я абсолютно убежден в том, что мы правильно делаем, что принимаем поправки к действующей конституции».
По его словам, главный закон страны принимался в период внутриполитического кризиса, «когда танки стреляли по парламенту и в Москве шли боестолкновения с жертвами».
«Сегодня, слава богу, стабильная внутриполитическая ситуация, но есть и другие вещи, связанные с нашим суверенитетом», — заметил президент.
Путин напомнил, в частности, что у республик СССР было право выхода из состава страны, однако процедура этого не была регламентирована. В итоге получилось так, что одна республика вошла в состав СССР, получила огромное количество традиционных российских исторических территорий, а потом решила покинуть Союз.
«Ну хотя бы тогда выходила с тем, с чем пришла, и не тащила бы с собой "подарки" от русского народа. Ведь ничего этого не было прописано», — отметил президент.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Путин негативно оценил слова Зеленского о Второй мировой войне.
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Политика , Владимир Путин
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