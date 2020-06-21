Путин высказался о возможности баллотироваться в 2024 году

Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если будет принята соответствующая поправка в Конституцию. При этом глава государства пока не принял окончательное решение.

«Я для себя еще ничего не решил. Я не исключаю возможности баллотироваться, если это возникнет в Конституции. Посмотрим, там видно будет», — сказал Путин в интервью телеканалу « Россия-1».

Одновременно он призвал чиновников не «рыскать глазами» в поисках преемника, а уделять больше времени непосредственно работе.

«Знаете, я сейчас скажу абсолютно откровенно: если этого не будет [принятия соответствующей поправки в Конституцию], года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников», — сказал президент.

Путин отметил, что убежден в необходимости изменить Конституцию:

«Я абсолютно убежден в том, что мы правильно делаем, что принимаем поправки к действующей конституции».

По его словам, главный закон страны принимался в период внутриполитического кризиса, «когда танки стреляли по парламенту и в Москве шли боестолкновения с жертвами».

«Сегодня, слава богу, стабильная внутриполитическая ситуация, но есть и другие вещи, связанные с нашим суверенитетом», — заметил президент.

Путин напомнил, в частности, что у республик СССР было право выхода из состава страны, однако процедура этого не была регламентирована. В итоге получилось так, что одна республика вошла в состав СССР, получила огромное количество традиционных российских исторических территорий, а потом решила покинуть Союз.

«Ну хотя бы тогда выходила с тем, с чем пришла, и не тащила бы с собой "подарки" от русского народа. Ведь ничего этого не было прописано», — отметил президент.