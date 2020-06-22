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Путин допустил выдвижение на пост президента в случае принятия поправок в Конституцию 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 11 15 минут назад
Путин оценил вероятность выдвижения на новый срок
Фото: ТАСС/ youtube.com
Если поправки в Конституцию будут приняты, российский лидер Владимир Путин может баллотироваться на пост президента страны, об этом он заявил в эфире канала «Россия 1».
«Не исключаю возможности этого. Если это возникнет в Конституции — возможности баллотироваться. Посмотрим. Там видно будет», — передает его слова РИА «Новости».
Комментируя поправку в Конституцию, которая в случае принятия даст ему право баллотироваться на новый срок, Путин заявил, что в противном случае через два года вместо нормальной работы на многих уровнях власти начнется «рысканье глазами» в поисках преемников.
«Знаете, я сейчас скажу абсолютно откровенно: если этого не будет, года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной, ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников. Работать надо, а не преемников искать», — сказал Путин.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, 1 июня Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. При этом проголосовать можно будет с 25 июня по 1 июля.
Для наблюдения за ходом голосования зарегистрировались свыше 300 тыс. человек.
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Политика , Владимир Путин , РИА Новости
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