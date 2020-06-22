Путин оценил вероятность выдвижения на новый срок

Если поправки в Конституцию будут приняты, российский лидер Владимир Путин может баллотироваться на пост президента страны, об этом он заявил в эфире канала «Россия 1».

«Не исключаю возможности этого. Если это возникнет в Конституции — возможности баллотироваться. Посмотрим. Там видно будет», — передает его слова РИА «Новости».

Комментируя поправку в Конституцию, которая в случае принятия даст ему право баллотироваться на новый срок, Путин заявил, что в противном случае через два года вместо нормальной работы на многих уровнях власти начнется «рысканье глазами» в поисках преемников.

«Знаете, я сейчас скажу абсолютно откровенно: если этого не будет, года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной, ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников. Работать надо, а не преемников искать», — сказал Путин.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, 1 июня Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. При этом проголосовать можно будет с 25 июня по 1 июля.

Для наблюдения за ходом голосования зарегистрировались свыше 300 тыс. человек.