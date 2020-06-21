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Статья Путина о Второй мировой войне взволновала Госдеп 

News.ru и ещё 2 31 минуту назад
США отреагировали на статью Путина
Фото: ТАСС
Статья Владимир Путина о Второй мировой войне стала началом дискуссии и большого интереса со стороны американского Госдепа. Публикацию в ведомстве признали актуальной и достойной того, чтобы подумать об использовании в реальности предложенных российским лидером подходов.
О реакции Госдепартамента сообщила посол России в США Анатолий Антонов. Он добавил, что сотрудники дипведомства выразили желание «получше вчитаться» в тезисы публикации.
Слышны голоса специалистов, а также позитивно настроенных к нам людей о том, что статья российского президента своевременна, — приводит слова Антонова ТАСС.
Владимир Путин в статье о Второй мировой войне предложил провести саммит ядерных держав для того, чтобы обсудить общие принципы в мировых делах, контроль над вооружением и другие актуальные вопросы безопасности.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Италия приняла сторону российского президента в вопросах победы СССР над фашистами. Без участия Советского Союза эта победа была бы невозможна, заявил итальянский сенатор от партии Берлускони «Вперёд, Италия» Лучо Малан.
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Комментарии 9
Политика , В мире , Песков прокомментиорвал , Анатолий Антонов , Владимир Путин , Госдеп США , ИТАР-ТАСС , США
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