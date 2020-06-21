США отреагировали на статью Путина

Статья Владимир Путина о Второй мировой войне стала началом дискуссии и большого интереса со стороны американского Госдепа. Публикацию в ведомстве признали актуальной и достойной того, чтобы подумать об использовании в реальности предложенных российским лидером подходов.

Слышны голоса специалистов, а также позитивно настроенных к нам людей о том, что статья российского президента своевременна, — приводит слова Антонова ТАСС.

Владимир Путин в статье о Второй мировой войне предложил провести саммит ядерных держав для того, чтобы обсудить общие принципы в мировых делах, контроль над вооружением и другие актуальные вопросы безопасности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Италия приняла сторону российского президента в вопросах победы СССР над фашистами. Без участия Советского Союза эта победа была бы невозможна, заявил итальянский сенатор от партии Берлускони «Вперёд, Италия» Лучо Малан.