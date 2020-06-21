Лавров провёл переговоры с главой МИД Египта 

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Об этом говорится на сайте российского ведомства.

«В ходе беседы, состоявшейся по инициативе египетской стороны, Шукри выразил озабоченность ситуацией, складывающейся в египетско-эфиопских отношениях в связи со строительством Аддис-Абебой ГЭС «Возрождение» на реке Голубой Нил», — говорится в заявлении.

Уточняется, что глава МИД Египта также указал во время разговора, что Каир обратился в Совбез ООН с просьбой рассмотреть возможность развязки.

В свою очередь, Лавров подтвердил позицию России относительно необходимости достижения взаимоприемлемого компромисса с учётом интересов всех заинтересованных сторон.

Ведомство добавило, что министры также обменялись мнениями о положении дел в Ливии.