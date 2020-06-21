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Лавров провёл переговоры с главой МИД Египта 

RT на русском и ещё 12 43 минуты назад
Лавров провёл переговоры с главой МИД Египта
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с главой МИД Египта Самехом Шукри.
Об этом говорится на сайте российского ведомства.
«В ходе беседы, состоявшейся по инициативе египетской стороны, Шукри выразил озабоченность ситуацией, складывающейся в египетско-эфиопских отношениях в связи со строительством Аддис-Абебой ГЭС «Возрождение» на реке Голубой Нил», — говорится в заявлении.
Уточняется, что глава МИД Египта также указал во время разговора, что Каир обратился в Совбез ООН с просьбой рассмотреть возможность развязки.
В свою очередь, Лавров подтвердил позицию России относительно необходимости достижения взаимоприемлемого компромисса с учётом интересов всех заинтересованных сторон.
Ведомство добавило, что министры также обменялись мнениями о положении дел в Ливии.
Ранее спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что Москва поддерживает инициативу Каира по прекращению огня в Ливии.
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Комментарии 1
Политика , Михаил Богданов , Сергей Лавров , МИД , Совбез ООН , Египет
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