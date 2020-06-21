Названо число россиян в тюрьмах США

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, сколько россиян отбывает тюремные сроки в США. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, в общей сложности в американских исправительных учреждениях находится около 100 россиян.
"По надуманным предлогам россиян сажают в карцер, лишают адекватного медицинского обслуживания, лекарств, ограничивают в звонках родственникам", — рассказал Антонов.
Вместе с тем дипломат надеется, что они смогут вернуться на родину по амнистии или по Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц, принятой в 1983 году.
"Ожидаем, что власти США учтут гуманитарную составляющую вопроса и уже отбытые россиянами длительные сроки заключения", — добавил Антонов.