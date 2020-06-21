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Посол РФ назвал число россиян в тюрьмах США 

Газета.Ru и ещё 28 1 час назад
Названо число россиян в тюрьмах США
Фото: РИА Новости
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, сколько россиян отбывает тюремные сроки в США. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, в общей сложности в американских исправительных учреждениях находится около 100 россиян.
"По надуманным предлогам россиян сажают в карцер, лишают адекватного медицинского обслуживания, лекарств, ограничивают в звонках родственникам", — рассказал Антонов.
Вместе с тем дипломат надеется, что они смогут вернуться на родину по амнистии или по Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц, принятой в 1983 году.
"Ожидаем, что власти США учтут гуманитарную составляющую вопроса и уже отбытые россиянами длительные сроки заключения", — добавил Антонов.
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Политика , Анатолий Антонов , Совет Европы , США
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