Названо число россиян в тюрьмах США

Все новости на карте

По его словам, в общей сложности в американских исправительных учреждениях находится около 100 россиян.

"По надуманным предлогам россиян сажают в карцер, лишают адекватного медицинского обслуживания, лекарств, ограничивают в звонках родственникам", — рассказал Антонов.

Вместе с тем дипломат надеется, что они смогут вернуться на родину по амнистии или по Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц, принятой в 1983 году.