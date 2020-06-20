Польские политики и чиновники обвинили президента России Владимира Путина в манипуляциях с историей после опубликования его статьи о причинах Второй мировой войны.

Российский лидер, среди прочего, раскритиковал польское правительство конца 1930-х, отметив, что Варшава сама «бросила свой народ под каток гитлеровской машины уничтожения». По мнению президента, Польша помешала заключить военный союз между СССР, Францией Великобританией до усиления Третьего рейха.

По информации «Московского комсомольца», директор Департамента национальной безопасности в польском кабмине Станислав Жарын посчитал использованные Путиным факты манипуляцией. В частности, чиновник не заметил упоминаний советского-германского пакта Молотова-Риббентропа в части, где российский президент объяснял введение частей Красной армии в населённые белорусами и украинцами районы Польши.

Жарын заявил, что Путин попытался «обелить позорное советское прошлое», в котором Иосиф Сталин и Адольф Гитлер «вступили в сговор друг с другом». По его мнению, Россия хочет присвоить себе статус единственного победителя нацисткой Германии.

Как писал NEWS.ru, статья Путина появилась 18 июня в консерваторском американском журнале The National Interest. Президент анонсировал материал ещё в январе, когда решил ответить на «попытки переписать историю» и выставить СССР виновником войны наравне с нацистами.