Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Поляки обвинили Путина в манипуляциях с историей 

News.ru и ещё 2 2 часа назад
Польские политики и чиновники обвинили президента России Владимира Путина в манипуляциях с историей после опубликования его статьи о причинах Второй мировой войны.
Российский лидер, среди прочего, раскритиковал польское правительство конца 1930-х, отметив, что Варшава сама «бросила свой народ под каток гитлеровской машины уничтожения». По мнению президента, Польша помешала заключить военный союз между СССР, Францией и Великобританией до усиления Третьего рейха.
По информации «Московского комсомольца», директор Департамента национальной безопасности в польском кабмине Станислав Жарын посчитал использованные Путиным факты манипуляцией. В частности, чиновник не заметил упоминаний советского-германского пакта Молотова-Риббентропа в части, где российский президент объяснял введение частей Красной армии в населённые белорусами и украинцами районы Польши.
Жарын заявил, что Путин попытался «обелить позорное советское прошлое», в котором Иосиф Сталин и Адольф Гитлер «вступили в сговор друг с другом». По его мнению, Россия хочет присвоить себе статус единственного победителя нацисткой Германии.
Как писал NEWS.ru, статья Путина появилась 18 июня в консерваторском американском журнале The National Interest. Президент анонсировал материал ещё в январе, когда решил ответить на «попытки переписать историю» и выставить СССР виновником войны наравне с нацистами.
Британский МИД после публикации статьи Путина отметил, что победу над Третьим рейхом обеспечили «мужество и огромные жертвы народов Великобритании, Соединённых Штатов, СССР и всех стран-союзников».
News.ru: последние новости
Историческую статью Путина оценили в МИД Британии Историческую статью Путина оценили в МИД Британии Путин: эпидемия коронавируса в России отступает Путин: эпидемия коронавируса в России отступает В Госдуме не удивились продлению санкций ЕС против России В Госдуме не удивились продлению санкций ЕС против России
Комментарии 552
Политика , Видео , В мире , Владимир Путин , МИД , The National Interest , Варшава , Польша , Великобритания , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Где здесь Вы?» фото Кудрявцевой ошеломило поклонников
«Где здесь Вы?» фото Кудрявцевой ошеломило поклонников
В ЛНР обратились к Зеленскому
В ЛНР обратились к Зеленскому
Лукашенко выступил со срочным заявлением
Лукашенко выступил со срочным заявлением
Судимый актер предрек смерть Ефремова в тюрьме
Судимый актер предрек смерть Ефремова в тюрьме
Видео
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
00:32
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
Спасение лося попало на видео
02:21
Спасение лося попало на видео
Генеральная репетиция парада Победы попала на видео
01:36
Генеральная репетиция парада Победы попала на видео
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
00:50
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
Медведь прогулялся по территории отеля и попал на видео
00:45
Медведь прогулялся по территории отеля и попал на видео
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
03:44
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
Происшествия Азия
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
00:56
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
В мире Статьи
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
00:54
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
Происшествия В мире
Молния ударила в посетителей парка «Коломенское»
00:10
Молния ударила в посетителей парка «Коломенское»
Происшествия Криминал
«С США покончено, на очереди — Европа»
02:29
«С США покончено, на очереди — Европа»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение