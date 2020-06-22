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Мишустин поздравил Светлану Крючкову с юбилеем 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Мишустин поздравил Крючкову с юбилеем
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил с 70-летним юбилеем народную артистку РСФСР Светлану Крючкову, отметив ее мастерство перевоплощений. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте кабмина.
"Вы — интеллектуальная, глубокая, обаятельная, по-настоящему уникальная актриса, чей многогранный талант, тонкое чувство стиля, особая энергетика покоряют зрительские сердца. Многие годы в театре и кино вы виртуозно перевоплощаетесь в самые разные образы, играете живую человеческую историю", — говорится в телеграмме.
По словам Мишустина, каждый выход Крючковой на сцену и ее "пронзительное исполнение стихов Ахматовой и Цветаевой" становится событием и дарит публике встречу с большим искусством.
Светлана Крючкова родилась 22 июня 1950 года в Кишиневе. В 1973 году окончила Школу-студию МХАТ и стала актрисой Московского художественного театра. С октября 1975 года — актриса БДТ. Исполняла роли в постановках Товстоногова "Тихий Дон", "Волки и овцы", "На дне" и других.
Она известна по многочисленным ролям в кино, в числе которых "Большая перемена", "Царская охота", "Оно", "СВ. Спальный вагон", "Утомленные солнцем", "Похороните меня за плинтусом".
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Комментарии
Политика , Другое , Михаил Мишустин , Светлана Крючкова
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