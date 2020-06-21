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Путин присвоил Проценко звание Героя труда 

Майк Габриелян и ещё 21 11 минут назад
Пяти российским медикам присвоили звание Героя труда РФ. Среди них — главврач больницы в Коммунарке Денису Проценко. Указ подписан президентом страны и опубликован на сайте Кремля.
Помимо Проценко Героями Труда России стали главный врач городской клинической больницы №29 (Нижегородская область) Юлия Гаревская, главный врач Городской Покровской больницы в Петербурге Марина Бахолдина, главный врач ГКБ №52 в Москве Марьяна Лысенко и врач Центра гигиены и эпидемиологии в Калининградской области Ирина Коваль.
Президент также подписал указы о награждении медиков и учёных орденом Пирогова и медалью Луки Крымского — за большой вклад в борьбу с COVID-19.
Это новые российские награды, указ об их учреждении Путин подписал 19 июня 2020 года. Орден и медаль учреждены в честь знаменитых хирургов — Николая Пирогова и архиепископа Симферопольского и Крымского Луки.
В России сегодня отмечают День медицинского работника.
Ранее «Рамблер» сообщал, что главврач Проценко рассказал, как переболел коронавирусом.
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Политика , Видео , Общество , Марьяна Лысенко , Ирина Коваль , Николай Пирогов
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