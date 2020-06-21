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Пяти российским медикам присвоили звание Героя труда РФ . Среди них — главврач больницы в Коммунарке Денису Проценко. Указ подписан президентом страны и опубликован на сайте Кремля.

Помимо Проценко Героями Труда России стали главный врач городской клинической больницы №29 (Нижегородская область) Юлия Гаревская, главный врач Городской Покровской больницы в Петербурге Марина Бахолдина, главный врач ГКБ №52 в Москве Марьяна Лысенко и врач Центра гигиены и эпидемиологии в Калининградской области Ирина Коваль

Президент также подписал указы о награждении медиков и учёных орденом Пирогова и медалью Луки Крымского — за большой вклад в борьбу с COVID-19.

Это новые российские награды, указ об их учреждении Путин подписал 19 июня 2020 года. Орден и медаль учреждены в честь знаменитых хирургов — Николая Пирогова и архиепископа Симферопольского и Крымского Луки.

В России сегодня отмечают День медицинского работника.