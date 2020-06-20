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Великобритания ответила на статью Путина о Второй мировой войне 

Майк Габриелян и ещё 21 11 минут назад
Историю нельзя переписывать в угоду интересам той или иной страны. Победа стала возможной благодаря мужеству всех государств, боровшихся с нацизмом. Об этом заявил представитель МИД Великобритании, которого цитирует РИА Новости.
«Мужество и огромные жертвы народов Великобритании, Соединенных Штатов, СССР и всех стран-союзников привели к поражению нацистского режима», — заявил представитель МИД.
Так дипломат прокомментировал статью президента России о Второй мировой войне. Владимир Путин изложил свои взгляды на конфликт, его причины и восприятие в современном мире.
Российский лидер также призвал сохранить историческую правду, основанную на фактах и непредвзято оценивать прошлое.
По его словам, Россия всегда будет благодарна за помощь союзников в снабжении Красной армии.
Ранее «Рамблер» сообщал, что власти Польши яростно отреагировали на статью Владимира Путина о Второй мировой войне. В Варшаве обвинили российского лидера в переписывании истории.
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Политика , Видео , В мире , Владимир Путин , МИД , РИА Новости
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