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Историю нельзя переписывать в угоду интересам той или иной страны. Победа стала возможной благодаря мужеству всех государств, боровшихся с нацизмом. Об этом заявил представитель МИД Великобритании , которого цитирует РИА Новости.

«Мужество и огромные жертвы народов Великобритании, Соединенных Штатов, СССР и всех стран-союзников привели к поражению нацистского режима», — заявил представитель МИД.

Так дипломат прокомментировал статью президента России о Второй мировой войне. Владимир Путин изложил свои взгляды на конфликт, его причины и восприятие в современном мире.

Российский лидер также призвал сохранить историческую правду, основанную на фактах и непредвзято оценивать прошлое.

По его словам, Россия всегда будет благодарна за помощь союзников в снабжении Красной армии.