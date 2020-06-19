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Продление санкций ЕС по Крыму назвали «очередным раундом антироссийской мессы» 

Lenta.ru 50 минут назад
«Раунд антироссийской мессы»: в РФ оценили санкции ЕС
Фото: ТАСС
Продление санкций Евросоюза по Крыму — это «очередной раунд антироссийской мессы», заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с РИА Новости.
По его словам, лучшим ответом на такие действия является дальнейшая «эффективная энергичная интеграция» полуострова в состав России. Парламентарий добавил, что Крым никогда не выпадал из общего культурного пространства, при этом для расширения экономических возможностей необходимо и дальше делать все, чтобы страну объединял «прочный каркас экономических интересов, транспортная инфраструктура, хозяйственные связи».
Новиков также добавил, что евроатлантическая солидарность в отношении Москвы продолжает работать, несмотря на разногласия между США и ЕС.
«Собака лает, а караван идет»: В Крыму высмеяли санкции ЕС
Ранее лидеры стран Евросоюза продлили на полгода экономические санкции против России. Известно, что альянс принял такое решение после обсуждения хода выполнения минских соглашений. Канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что прогресс в Донбассе не позволяет снять санкции против России.
Страны Евросоюза, а также США и Украина впервые ввели экономические санкции против Москвы в 2014 году. Это произошло после того, как Крым по итогам референдума вошел в состав России. Присоединение полуострова сочли незаконным, однако Москва эти обвинения отвергает. В 2015 году были введены санкции из-за конфликта в Донбассе.
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Комментарии 18
Политика , Ангела Меркель , Дмитрий Новиков , ЕС , Комитет госдумы по международным делам , РИА Новости , Республика Крым
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