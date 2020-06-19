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В Кремле рассказали о новой угрозе для России 

Вероника Полынина и ещё 3 35 минут назад
В Кремле рассказали о новой угрозе для России
Фото: Reuters
Готовность Польши предоставить свою территорию для размещения военной инфраструктуры НАТО несет угрозу для России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Большая игра».
При этом Песков отметил, что сама по себе Польша вряд ли представляет угрозу для России.
«Сама по себе Польша вряд ли может представлять угрозу для России. Но как страна, готовая предоставить свою территорию для военной инфраструктуры третьих стран или такой организации, как Североатлантический альянс — это представляет угрозу для нас», — цитирует Пескова ТАСС.
Представитель Кремля отметил, что России «неприятен» «последовательный дрейф» военной инфраструктуры НАТО в сторону российских границ. Кроме того, он заставляет принимать меры для гарантированного обеспечения безопасности.
Польша назвала условие «полной независимости» от России
Как писал «Рамблер», ранее китайское издание «Феникс» выразило мнение, что Польше придется заплатить высокую цену за свое проамериканское поведение и стать главным полем битвы в противостоянии России и США.
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Политика , Азия , Армия , Африка , Ближний Восток , В мире , Войска , Европа , Конфликты , Оружие , Прибалтика , США , Дмитрий Песков , НАТО , ИТАР-ТАСС , Польша
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