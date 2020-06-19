В Кремле рассказали о новой угрозе для России 

При этом Песков отметил, что сама по себе Польша вряд ли представляет угрозу для России.

«Сама по себе Польша вряд ли может представлять угрозу для России. Но как страна, готовая предоставить свою территорию для военной инфраструктуры третьих стран или такой организации, как Североатлантический альянс — это представляет угрозу для нас», — цитирует Пескова ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что России «неприятен» «последовательный дрейф» военной инфраструктуры НАТО в сторону российских границ. Кроме того, он заставляет принимать меры для гарантированного обеспечения безопасности.

Как писал «Рамблер», ранее китайское издание «Феникс» выразило мнение, что Польше придется заплатить высокую цену за свое проамериканское поведение и стать главным полем битвы в противостоянии России и США.