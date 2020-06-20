«Нелегко»: Песков рассказал о коронавирусе у себя

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Дмитрий Песков рассказал о наличии у себя антител к коронавирусу 

Говорит Москва и ещё 8 1 час назад
Пресс-секретарь президента также сообщил журналистам, что чувствует себя хорошо после перенесённой болезни.
«Нелегко, но, видите, я стою перед вами, я уже вернулся к абсолютно активной жизни. Собственно уже и забыл, что лежал в больнице», — сказал Песков в эфире Первого канала.
Также он отметил, что носит маску и перчатки в общественных местах, но чувствует себя гораздо более защищённым благодаря антителам.
О болезни представителя Кремля стало известно 12 мая. Также заразилась супруга Пескова Татьяна Навка. Её выписали 21 мая, а Пескова — 25-го.
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Политика , Видео , Другое , Новости регионов , Дмитрий Песков , Татьяна Навка , Первый канал
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