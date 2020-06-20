«Нелегко»: Песков рассказал о коронавирусе у себя

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Пресс-секретарь президента также сообщил журналистам, что чувствует себя хорошо после перенесённой болезни.

«Нелегко, но, видите, я стою перед вами, я уже вернулся к абсолютно активной жизни. Собственно уже и забыл, что лежал в больнице», — сказал Песков в эфире Первого канала.

Также он отметил, что носит маску и перчатки в общественных местах, но чувствует себя гораздо более защищённым благодаря антителам.