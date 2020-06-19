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Депутат Госдумы Козенко выступил за отмену выборов и пожизненное президентство Путина 

Аргументы Недели 1 час назад
Депутат Госдумы Козенко выступил за отмену выборов и пожизненное президентство Путина
Фото: Аргументы Недели
Заявляя это Андрей КОЗЕНКО сразу предупредил, что по отношению к президенту он радикален в своих взглядах.
Выступая в телевизионной программе, посвященной предстоящему голосованию за поправки в Конституцию, депутат сказал: «Я более радикален в своих взглядах по отношению к нашему президенту, потому что нам есть с чем сравнивать.
Что все, кто говорит, что президент наш Владимир Владимирович Путин какой-то не такой, они не видели всех других, с которыми мы жили, находясь в составе Украины. Если бы была свобода творчества у нас, я предложил бы президенту Владимиру Владимировичу Путину пожизненный срок и никаких выборов».
По мнению КОЗЕНКО эту его идею «поддержало бы большинство крымчан и подавляющее большинство жителей России». При этом почему депутат разделил крымчан и россиян он не уточнил.
КОЗЕНКО заверил телезрителей, что «У нас сегодня Россия страна номер один в мире. Мы номер один в военно-политической сфере. Благодаря кому? Благодаря нашему президенту».
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Комментарии
Политика , Социология , Украина , Андрей Козенко , Владимир Путин , Госдума
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