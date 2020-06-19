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США обвинили Россию в безответственности из-за Ирана 

ИА Regnum и ещё 2 59 минут назад
США обвинили Россию в безответственности из-за Ирана
Фото: © РИА Новости / Сергей Мамонтов
Москва, защищая Тегеран, ведёт себя безответственно, сообщил 19 июня журналистам американский спецпредставитель по Ирану Брайан Хук.
Подобным же образом, отмечает американский спецпосланник, поступает и Пекин. Россия и Китай, по его словам, защищают страну, которая пытается обвести МАГАТЭ вокруг пальца.
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Напомним, 19 июня МАГАТЭ приняло резолюцию, которая требует доступа к двум объектам в Иране из-за якобы имеющихся нарушений обязательств со стороны Тегерана.
Международное агентство хочет убедиться, что Иран не ведёт запрещённых работ на этих двух объектах. Иран осудил эту резолюцию.
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Политика , Ближний Восток , США , Брайан Хук , Госдеп США , МАГАТЭ , Иран , Китай , Москва
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