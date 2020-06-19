США обвинили Россию в безответственности из-за Ирана 

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Подобным же образом, отмечает американский спецпосланник, поступает и Пекин. Россия Китай , по его словам, защищают страну, которая пытается обвести МАГАТЭ вокруг пальца.

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Напомним, 19 июня МАГАТЭ приняло резолюцию, которая требует доступа к двум объектам в Иране из-за якобы имеющихся нарушений обязательств со стороны Тегерана.

Международное агентство хочет убедиться, что Иран не ведёт запрещённых работ на этих двух объектах. Иран осудил эту резолюцию.