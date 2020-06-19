Пашинян пропустит парад Победы в Москве 

Все новости на карте

О невозможности присутствовать на праздничных мероприятиях по случаю 75-летия Победы Никол Пашинян сообщил российскому лидеру Владимиру Путину в письме.

По словам премьер-министра Армении, приехать в Москву ему не позволяет существующая эпидемиологическая ситуация.