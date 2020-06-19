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Пашинян пропустит парад Победы в Москве 

Вероника Полынина 32 минуты назад
Премьер-министр Армении Никол Пашинян не приедет на Парад Победы в Москву, сообщает пресс-служба армянского премьера.
О невозможности присутствовать на праздничных мероприятиях по случаю 75-летия Победы Никол Пашинян сообщил российскому лидеру Владимиру Путину в письме.
По словам премьер-министра Армении, приехать в Москву ему не позволяет существующая эпидемиологическая ситуация.
«Для меня было бы большой честью присутствовать на юбилейном параде. Уверен, что миллионы наших граждан будут следить за этим торжественным событием, мысленно уходя в далекий 1945 год, когда наши деды гордым шагом прошагали по Красной Площади. Победа в Великой Отечественной Войне является нашим общим достоянием. Память об этом объединяет наши народы и создает незыблемый фундамент для дружбы будущих поколений», — говорится в письме.
Ранее, как сообщал «Рамблер», о невозможности приехать в Москву из-за ситуации с коронавирусом заявили президент Чехии Милош Земан, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
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Политика , Видео , Синдзо Абэ , Милош Земан , Ильхам Алиев , Никол Пашинян , Владимир Путин , Армения , Москва
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