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Песков прокомментировал смерть бывшего главы Чувашии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Песков прокомментировал смерть экс-главы Чувашии
Фото: РИА Новости
В Кремле соболезнуют всем, кто потерял родственников в результате эпидемии коронавируса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя информацию о смерти бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева.
«Это, безусловно, очень печальные новости, поэтому, конечно, в данном случае мы соболезнуем всем, кто потерял своих родственников в результате этой эпидемии», — сказал Песков, передает РИА «Новости».
Он добавил, что каких-то специальных заявлений президента по этому поводу не планируется.
В четверг появились сообщения о смерти экс-главы Чувашии Игнатьева от коронавируса.
Позже заместитель главного врача Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Раиса Конашкова сообщила, что Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно сосудистой недостаточности.
Напомним, в начале мая Игнатьева госпитализировали в тяжелом состоянии в одну из больниц Санкт-Петербурга с двусторонней пневмонией, после чего подключили к аппарату Экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Сообщалось, что Игнатьев находится в состоянии крайней тяжести в реанимации.
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Комментарии
Политика , Дмитрий Песков , Михаил Игнатьев , РИА Новости , Чувашская Республика
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