Путин поздравил с юбилеем Селезнёву

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«Вы состоялись на актёрском поприще, сыграли множество разноплановых, но неизменно интересных ролей в кино и на сцене прославленного Театра Сатиры. Почитатели Вашего таланта ценят и любят Вас за искренность и обаяние, за верность профессии, которой посвятили жизнь», — говорится в телеграмме.

Глава государства пожелал Селезнёвой здоровья, успехов в творчестве, вдохновения.

Селезнёва родилась в 1945 году в Москве. На сцене дебютировала в детстве, занимаясь в театре. Прославилась благодаря роли в фильме Леонида Гайдая «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика».

Она также сыграла в лентах «Приключения жёлтого чемоданчика», «Иван Васильевич меняет профессию», «Точка, точка, запятая…».