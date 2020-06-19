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Путин поздравил с юбилеем актрису Селезнёву 

RT на русском 1 час назад
Путин поздравил с юбилеем Селезнёву
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису Наталью Селезнёву. Об этом сообщает ФАН.
«Вы состоялись на актёрском поприще, сыграли множество разноплановых, но неизменно интересных ролей в кино и на сцене прославленного Театра Сатиры. Почитатели Вашего таланта ценят и любят Вас за искренность и обаяние, за верность профессии, которой посвятили жизнь», — говорится в телеграмме.
Глава государства пожелал Селезнёвой здоровья, успехов в творчестве, вдохновения.
Селезнёва родилась в 1945 году в Москве. На сцене дебютировала в детстве, занимаясь в театре. Прославилась благодаря роли в фильме Леонида Гайдая «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика».
Она также сыграла в лентах «Приключения жёлтого чемоданчика», «Иван Васильевич меняет профессию», «Точка, точка, запятая…».
11 июня народный артист России, альтист и дирижёр Юрий Башмет поздравил с днём рождения пианиста, народного артиста России Дениса Мацуева.
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Политика , Денис Мацуев , Леонид Гайдай , Наталья Селезнева , Юрий Башмет , Владимир Путин
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