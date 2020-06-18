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Скончался экс-глава Чувашии Игнатьев 

Вероника Полынина 36 минут назад
Скончался экс-глава Чувашии Игнатьев
Фото: РИА Новости
Скончался бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, передает «Интерфакс».
В конце мая сообщалось, что Игнатьева госпитализировали в Санкт-Петербурге с COVID-19, двусторонней пневмонией с высоким процентом поражения легких. Экс-чиновник находился в тяжелом состоянии и был подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).
Михаилу Игнатьеву было 58 лет. Он возглавлял Чувашию с 29 августа 2010 по 29 января 2020. В январе был уволен с должности в связи с утратой доверия из-за скандального инцидента, когда он заставил сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от новой пожарной машины.
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Политика , Михаил Игнатьев , МЧС , Интерфакс , Санкт-Петербург , Чувашская Республика
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