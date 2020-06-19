Политик Михаил Игнатьев скончался в результате прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности. Об этом заместитель главного врача Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Алмазова Раиса Конашкова сообщила ТАСС.

В 2002-2010 годах, как сообщал «Рамблер», Игнатьев был министром сельского хозяйства Чувашии, а в 2010-2020 годах — главой Чувашии. В январе он был отправлен в отставку в связи с утратой доверия.

Летом 2019-го Игнатьев перенес сердечный приступ. В феврале он был госпитализирован в Санкт-Петербурге. В мае стало известно, что он был переведен в реанимацию с двухсторонним воспалением легких. Вчера он скончался в возрасте 58 лет, находясь в НМИЦ имени Алмазова.

В тот же день Конашкова рассказала, что Игнатьев умер в результате прогрессировавшей тяжелой сердечной недостаточности, которая сформировалась у него после обширного инфаркта и осложнялась нарушением функционирования внутренних органов и двусторонней пневмонией.