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Названа причина смерти экс-главы Чувашии Игнатьева 

Артём Кульша и ещё 42 28 минут назад
Политик Михаил Игнатьев скончался в результате прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности. Об этом заместитель главного врача Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Алмазова Раиса Конашкова сообщила ТАСС.
В 2002-2010 годах, как сообщал «Рамблер», Игнатьев был министром сельского хозяйства Чувашии, а в 2010-2020 годах — главой Чувашии. В январе он был отправлен в отставку в связи с утратой доверия.
Скончался экс-глава Чувашии Игнатьев
Летом 2019-го Игнатьев перенес сердечный приступ. В феврале он был госпитализирован в Санкт-Петербурге. В мае стало известно, что он был переведен в реанимацию с двухсторонним воспалением легких. Вчера он скончался в возрасте 58 лет, находясь в НМИЦ имени Алмазова.
В тот же день Конашкова рассказала, что Игнатьев умер в результате прогрессировавшей тяжелой сердечной недостаточности, которая сформировалась у него после обширного инфаркта и осложнялась нарушением функционирования внутренних органов и двусторонней пневмонией.
«Ради спасения жизни пациента применялись лучшие мировые препараты и методы», — заверила заместитель главного врача НМИЦ имени Алмазова.
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Политика , Видео , Происшествия , Причина смерти , Михаил Игнатьев , ИТАР-ТАСС , Чувашская Республика
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